El contundente mensaje de Mary Méndez sobre extracción de implantes mamarios

El tema de la extracción de implantes en los senos ha sido muy comentado en las últimas semanas por diversas celebridades, ahora, la más reciente en hacerlo es Mary Méndez, presentadora de ‘La Red’, que recalca que esta es una opción muy personal y que no es algo de lo que se deba hablar con superficialidad, así lo expresó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores.

Según lo que se puede ver en sus redes, a la presentadora de ‘La Red’ le han llegado dudas y cuestionamientos sobre cómo fue para ella deshacerse de las prótesis mamarias, sin embargo, ella aclaró que no quiere que este lado tan personal se convierta en una invitación al debate, entonces prosiguió a compartir unas fuertes palabras.

¿Qué dijo Mary Méndez sobre su explantación de prótesis?

Resulta que hace unas horas la samaria se pronunció a través de sus Instagram Stories que le han hecho varias preguntas sobre este tema recientemente, pero ella dice que no le parece necesario hablar de esto públicamente:

“Me preguntan si tengo fotos del día de mi explantación: No, no sentí ningún tipo de necesidad de documentar el procedimiento, ni fotos en una camilla, ni fotos de los drenajes, ni de la canalización de mi vena, ni del proceso, ni nada”.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, Mary Méndez no quiso defender ni atacar a quienes no recomiendan hacerse este procedimiento estético o a quienes están del lado de las personas que sí se los hacen. Ella insistió en que esto no es algo que tenga que ser conversado con los internautas, que poco saben de la experiencia personal de cada uno: “Mucho menos convertirlo en un reality de redes sociales, ¿a son de qué?” (risas)”, añadió.

Vale recordar que la comunicadora ya había hablado de su historia hace un tiempo: “A los 18 años me puse 220 centímetros cúbicos y a los 22 años las cambié por unas un poco más pequeñas, de 180. Así estuve hasta el año 2018, cuando decidí retirarlas porque me dio la gana. Yo no sufrí del síndrome de Asia ni de dolores de cabeza ni nada, solo me levanté un día y dije que no quería tener más prótesis”.

Pero Méndez comentó que se deben tener motivos serios para someterse a algo así y estar con plena seguridad de querer hacerlo:

“No fue un encuentro conmigo misma, ni tampoco me pregunté ‘¿cómo le hice esto a mi cuerpo?’. Todos tenemos cuerpos diferentes y maneras de reaccionar muy variadas. Lo único que puedo decirte es que no lo hagas por moda, asesórate bien”.

La reacción de Carolina Cruz

Curiosamente, a pesar de que Carolina Cruz ha sido fuertemente criticada por su opinión sobre este tema, en la sección de comentarios de Méndez, la presentadora de ‘Día a Día’ se pronunció con unos emojis de aplausos.