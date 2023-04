‘El Desafío’: exparticipante hizo llorar a presentadores de ‘Día a Día’, ¿por qué?

Cada noche es posible ver en las pantallas de la televisión colombiana El Desafío. the box. Diariamente los concursantes del programa ponen a prueba sus habilidades físicas y mentales para superar cada obstáculo en la competencia.

A medida que avanza el programa los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega, ven como sus compañeros van abandonando ‘la ciudad de las cajas’. De hecho, los más recientes eliminados fueron ‘Felino’ y Margoth, por lesiones que tuvieron en sus piernas, las cuales, les impedían seguir concursando.

Esta última, llegó la mañana del lunes 10 de abril al programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día. Allí, Margoth relató una historia que hizo que a los presentadores de la emisión se les aguaran los ojos y lloraran en vivo.

Margoth, de El Desafío , hizo llorar a presentadores de Día a Día

La exparticipante del famoso proyecto de Caracol tuvo que salir del quipo Gamma debido a una lesión que no le permitía seguir en competencia. Por ello, fue invitada a Día a Día en donde narró una historia que conmovió a más de uno.

Margoth se encontraba narrando partes de su vida deportiva y personal. En una parte, abordó un tema muy difícil para ella con su padre que la hizo quebrarse en llanto, pues, según contó, tiene una relación complicada con su progenitor.

“Pasa, más que todo, con mi padre. Él siempre se esforzó para darme lo que necesitaba, pero siempre me di cuenta de que había algo que no aceptaba y, puedo decir hoy, con mucha certeza: Él no me aceptaba del todo, como hija”, relató llorando.

En ese momento, Catalina Gómez la acompañó en llanto y después, siguió con su historia:

“Él decía: ‘¿Cómo así? Tienes una carrera profesional y te vas a meter al deporte’. Siempre sentía ese rechazo y generamos muchos conflictos. Siempre había un ‘amor-odio’… Siempre esperé que él me aprobara, siempre esperé y espero que me diga que está orgulloso de mí”.

Carolina Cruz también se conmovió con esta parte del relato, por lo que, al igual que Catalina, dejó ver sus lágrimas a los televidentes.

Aunque Gómez intentó decirle que en este momento su padre debía sentirse orgulloso, Margoth dijo: “Pero nunca lo he escuchado. Y con el tema de mi lesión, me toca mucho, me parte el alma, no nos hemos podido ver. Espero que saque el espacio para poderme visitar, porque estaré con el tema de mi recuperación”.

“No es un hombre muy expresivo, se la pasó trabajando y se le olvidó que tenía cerca hijos, que tenía que atender”, añadió.

Después afirmó: “Por qué no me aceptas, por qué no te gusta, por qué mi corte, por qué te vistes así, por qué eres tan extrovertida, por qué, por qué, por qué… No necesito que me preguntes, a mis 30 años, por qué. Necesito que digas: Mi hija va pa’ lante y voy contigo”

Fue entonces cuando Iván Lalinde se mostró conmovido y, al igual que sus compañeras, lloró.

Finalmente, Margoth indicó: “Algo que pasó con mi mamá me permitió crecer la amistad con ella. Todos los días me dice: Estoy tan orgullosa. Con mi papá todo ha sido muy corto. Es increíble que todo el mundo me lo diga, pero la persona que considero mi héroe, no se tome el tiempo”.