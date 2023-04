Él es el ex participante de ‘El Desafío’ que ahora actúa en ‘Ana de Nadie’

Ana de Nadie sigue marcando historia en las pantallas colombianas. La telenovela se encuentra en los primeros lugares del rating y día a día se pueden ver cientos de buenos comentarios a través de las redes sociales.

Gracias a lo anterior, el elenco de la serie de RCN se ha popularizado en las últimas semanas. De hecho, los seguidores se han tomado el tiempo de conocer a cada uno de ellos y de estar atentos a lo que realizan en su vida profesional.

Ahora, los internautas han podido averiguar que Pedro Falla, quien interpreta a Lorenzo en Ana de Nadie también hizo parte de grandes producciones de Caracol Televisión.

El ex participante de ‘El Desafío’ que actúa en ‘Ana de Nadie’

Pedro Falla apareció por primera vez en la televisión en el 2001. Allí, hizo parte de los concursantes de Expedición Robinson, una producción que se convertiría meses después en El Desafío.

A dicho programa, que se transmite actualmente a las 8:00 p.m. en Caracol, volvió Falla en 2005 para ser parte del equipo de los Sobrevivientes. Después, el matemático de profesión se convirtió en actor.

Aunque comenzó con pequeños papeles, logró convertirse en uno de los protagonistas de Tu Voz Estéreo, un programa que se transmitía todos los días en las tardes y en donde se contaba una historia diferente cada vez.

Más tarde, consolidó su carrera en producciones como Donde está Elisa y Enfermeras, ambas, transmitidas en RCN.

Actualmente, Pedro se encuentra interpretando a un excompañero de trabajo de Adelaida (papel que hace Laura Archbold). Lorenzo se llama su personaje y es el hombre con el que su amiga intenta olvidar al hombre que ama.

Una de las cosas que más ha llamado la atención a sus seguidores es que, desde que comenzó su trayectoria en la televisión, su apariencia física no ha cambiado mucho. Se sigue manteniendo joven, como si los años no pasaron por su cuerpo.

Roban a Carlos Báez, actor de ‘Ana de Nadie’, en Bogotá

Báez, quien interpreta a Pedro, hijo de Horacio Valenzuela en la serie de RCN, relató algunos detalles de lo que le sucedió hace unos días en la capital del país.

A través de las redes sociales del actor, informó a sus seguidores que lo atracaron el pasado viernes 31 de marzo cuando se encontraba en la Zona T, al norte de Bogotá.

“Me robaron el celular el viernes en la calle 85 con 14, acá en Bogotá. Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos; luego, fui a ver, y me había sacado el celular”, contó.

Lleno de valentía, Báez dijo que se acercó hasta donde estaba el sujeto y le hizo el reclamo para que le devolviera sus pertenencias, sin embargo, el hombre lo amenazó con un arma cortopunzante.

“Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía. Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó. Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno”, concluyó.