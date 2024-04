Desafío XX: Beba explota con una compañera de Alpha. ¿Qué se dijeron?

Las cosas cada vez se ponen más tensas en El Desafío. Tras la prueba de sentencia y servicio, el equipo Alpha tomó la decisión de no pagar el arriendo y optó por pasar la noche en playa baja. Beba, una de las integrantes del equipo, no estuvo de acuerdo y tras la primera noche aseguró que no se encontraba bien de salud.

En el desafío de sentencia y bienestar fue Alpha el que se llevó la victoria, por lo no solo tuvieron la oportunidad de escoger a los nuevos sentenciados, también se llevaron a playa baja varios artículos que fueron de gran ayuda como carpa, colchón inflable, dos colchonetas, asador, ollas, cobijas, entre otras cosas.

Beba estalla con una de sus compañeras de Alpha

Tras la victoria del equipo Alpha, todos sus integrantes no pudieron ocultar su felicidad, ya que el kit que recibieron les permitiría disfrutar de mejores noches en la playa baja. Sin embargo, al llegar al lugar, surgió un encontronazo entre Beba y Karen que incluso llevó a varios insultos.

Todo el equipo comenzó a organizar la carpa, los colchones inflables, los sleeping, entre otras cosas. Sin embargo, Beba, que mencionó previamente que estaba enferma, no ayudó, lo que molestó a Karen, que incluso le preguntó si no les iba a colaborar. Esto hizo que la modelo se enojara y llegara, incluso, a insultar a su compañera.

“Ay jódete Karen. Ahora sí, te lo voy a decir con todas las ganas del mundo, te puedes joder, porque en la cocina siempre ayudo. Deja de hablar tanta mie@#$ ¿cómo que no hago nada?”, le dijo Beba a Karen.

Las cosas no terminaron ahí, debido a que Karen insistió en que ella no ayudaba en la casa. Beba, que estaba muy molesta por esta situación, arremetió en contra de ella. “Por eso, estoy enferma. Literalmente no puedo respirar bien. Cállate, cállate por un momento. Me fastidias. ¿Mala energía de verdad? Qué fastidio esta hij@#$ vieja”.

Los otros integrantes del equipo decidieron calmar un poco la situación; sin embargo, Beba, mantuvo su postura y estuvo alejada del grupo por un tiempo. Fue tanta su molestia que se negó a dar su opinión sobre quiénes deberían ser los próximos sentenciados.