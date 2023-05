El día en que Sebastián Martínez le salvó la vida a Andrea Serna, ¿qué pasó?

Andrea Serna se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de Colombia. Durante años, la mujer ha estado en diversas producciones que la han posicionado en el corazón de los televidentes. Actualmente, hace parte de El Desafío: the box, transmitido por Caracol Televisión.

En cuanto a Sebastián Martínez, es uno de los actores que, gracias a su talento, ha acumulado una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional. El artista ha sido protagonista de telenovelas como Pa’ Quererte o Pálpito.

Estos dos personajes han tenido que coincidir en diversos eventos y por ello, se han convertido en buenos amigos. Ahora, recientemente se conoció una anécdota en la que Martínez le salvó la vida a Serna en un elegante lugar.

Sebastián Martínez le salvó la vida a Andrea Serna

A través de las redes sociales Andrea es muy popular con aquellos que están atentos a lo que pasa a su alrededor y en su cuenta de TikTok ha decidido compartir algunas anécdotas de su diario vivir.

En una de sus historias se vio involucrado el galán de telenovelas: Sebastián Martínez. Allí, narró que se atoró con un vaso de agua mientras se encontraban en un evento de Samsung y el actor tuvo que intervenir para poder ayudarle a respirar sin ningún inconveniente.

Además, indicó que en la cena a la que asistieron no se encontraban solo ellos dos, sino, varias personalidades que pudieron presenciar un momento en el que la presentadora vio su vida pasar por sus ojos.

“Sebastián empieza a echar un cuento, él es de las personas más graciosas que yo conozco. Él le pone la chispa a todo y en la mesa éramos todos con ataque de risa. Pasa el tiempo y empezamos a comer. Me tomo un sorbito de agua y él hace un comentario que activa eso de lo que estábamos riendo y me queda ahí”, comienza diciendo.

“Se me fue por el camino viejo, pero destapado y lleno de piedras”, dice entre risas. En ese momento ella, a pesar de su miedo, no quería hacer una escena delante de todo el mundo, sin embargo, estaba pasando por un mal momento.

“Yo vestida de Pepa Pombo, en una mesa, esperando que el sorbito pasara. No me pasó, entonces me fui a un pasillo y Sebastián se viene detrás de mí a auxiliarme. Ya sola empiezo a calmarme y él me empieza a dar palmaditas en la espalda y de tanto intentarlo lo logró”, contó la caldense.

La publicación de Andrea ya cuenta con más de 3 mil ‘me gusta’ y más de 50 comentarios entre los que se puede leer: “Andre la mejor de las mejores”, “Pensé que era la única que me pasaban ese tipo de cosas”, y “Siquiera saliste de esa”.