El emotivo video que papá de Claudia Bahamón le hizo antes de morir: “me gustas”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, y en los últimos años ha ganado mayor reconocimiento por su participación en el exitoso programa de cocina MasterChef Celebrity Colombia.

Sin embargo, tal como ocurre con cualquier persona, la también modelo ha sufrido grandes pérdidas en su vida, como la muerte de su padre, Germán Bahamón, en 2019, a causa de un microsueño en un vehículo.

Lee en Cromos: ¿Claudia Bahamón envió pulla a las mujeres en LCDLF? Esto fue lo que escribió

Así fue el último saludo de cumpleaños del papá de Claudia Bahamón

Recientemente, Claudia compartió un emotivo tesoro con sus seguidores en redes sociales. A través de un corto video que subió a sus historias de Instagram, Bahamón reveló un entrañable momento protagonizado por su difunto padre, quien le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños cuando ella cumplía 40 años, en enero de 2019.

En el corto, grabado hace cinco años, el padre de Claudia le expresó su cariño de una manera única y conmovedora: “Hola nena, me alegra que te estén celebrando tus amigas los 40 años. Quiero decirte que tú me gustas toda, me gustas cuando ríes porque contagias a todo el mundo de esa alegría que tienes, me gusta mucho cuando lloras porque muestras tus sentimientos tan lindos”, fueron algunas de las palabras que pronunció, dejando una huella imborrable en el corazón de su hija.

Te puede interesar: ¿Sin ropa interior? El tremendo bochorno de Claudia Bahamón en MasterChef

Claudia Bahamón: “lo grabó varias veces”

Asimismo, en una entrevista Bahamón reveló un detalle aún más emotivo sobre el video. Resulta que la versión que conocemos es una edición posterior, pues originalmente su padre había grabado el mensaje estando en pijama.

Sin embargo, al percatarse de su atuendo poco apropiado para la ocasión, decidió cambiarse y regrabar el video, mostrando así su dedicación y amor hacia su hija.

Aparte de la historia, Claudia Bahamón compartió un breve mensaje en su ‘feed’ en el que dejó entrever el profundo impacto emocional que aún siente por la ausencia de su padre: “Me haces falta, todavía me dan ganas de llorar. Sí, me haces falta”.