Él es el tierno hijo de Andrés Montoya, de Noticias Caracol: “Estar lejos es duro”

Andrés Montoya es un reconocido periodista colombiano, actualmente presentador de la emisión central de Noticias Caracol. Su trayectoria en el mundo de la comunicación abarca más de dos décadas, consolidándolo como una figura respetada y admirada por la audiencia colombiana.

Su estilo sobrio, su voz cálida y su profunda vocación por informar han convertido al periodista en uno de los más queridos y respetados de Colombia.

Andrés Montoya de Noticias Caracol: ¿Quién es su hijo?

Su trayectoria profesional y su compromiso con su trabajo, lo posicionan como uno de los favoritos de los televidentes, inspirando a las nuevas generaciones a ejercer la profesión con ética, responsabilidad y pasión.

Gracias a su trabajo diario, los seguidores del canal y del antioqueño, también han estado muy pendientes de lo que pase en su vida personal.

La hermosa relación que mantiene con su hijo, Pedro, ha hecho que los televidentes estén encantados con él, pues a pesar de su apretada agenda laboral, el periodista de Noticias Caracol, siempre encuentra tiempo para compartir momentos especiales con su pequeño, demostrando ser un padre amoroso y dedicado.

En sus redes sociales, suele compartir tiernos momentos junto a Pedro, enterneciendo a sus seguidores con su faceta paternal. La relación entre padre e hijo se ve fortalecida por la complicidad y el mutuo respeto que los caracteriza.

Montoya ha expresado en varias ocasiones la gran admiración que siente por su hijo, considerándolo un pilar fundamental en su vida. Recientemente habló sobre el tema en ‘Bravíssimo’, de CityTv y allí aseguró que su hijo es el mayor motor de su vida.

“Estoy constantemente entre Medellín y Bogotá y esa ha sido mi gran forma de no perder la conexión. Estar lejos de mi hijo es lo que más me cuesta porque a pesar de que estoy con él, de que lo veo con la tecnología, una videollamada y lo que puedes hacer, no es fácil el perderse la cotidianidad. El estar ahí con él, presente y acompañándolo en momentos importantes, es lo más difícil”, inició diciendo.

A pesar de no poder compartir con su hijo diariamente, Pedro se ha convertido en su inspiración más grande:

“Al mismo tiempo se termina convirtiendo en la principal fuente de expansión, ellos se convierten en esa propulsión que alimenta lo que hacemos”.

En la conversación, el presentador de Noticias Caracol aseguró que por el momento está soltero y que sus prioridades son su trabajo y su hijo.