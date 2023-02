El motivo por el que Selena Gomez atacó a Hailey Bieber en redes sociales

Selena Gomez una vez más vuelve a ser noticia y en esta oportunidad se debe a que atacó a Hailey Bieber, con quien se dice que no se lleva también y que además es la esposa de su expareja, Justin Bieber. Sin embargo, en esta ocasión lo hace para defender a su mejor amiga, Taylor Swift.

Luego de que Kylie Jenner y Hailey fueron acusadas de burlarse de las cejas de la cantante y actriz, la celebridad de ascendencia mexicana encontró un TikTok en el que aparentemente Bieber insulta a la intérprete de ‘Bejeweled’ y se toma la molestia de comentar.

En este TikTok en cuestión califican a la también modelo como “chica mala” y “matona”, el video lo toman del reality show, ‘Drop the Mic’, en el que ella hace el gesto de vomitar en respuesta al copresentador, Method Man, al mencionar a Taylor Swift, entonces la audiencia se ríe por esta mofa.

Las palabras de Selena Gomez para Hailey Bieber

Ante esta escena, Selena Gomez, supuestamente, decide responder con las siguientes palabras: “Lo lamento mucho, mi mejor amiga es y continúa siendo una de las mejores en el juego”.

De momento no se sabe cuándo se grabó ese episodio, pero el medio Page Six notó que Hailey no estaba usando su anillo de compromiso, lo que quiere decir que fue antes de que Justin Bieber le propusiera matrimonio en julio de 2018, vale recordar que el cantante y la también actriz mantuvieron una relación de 8 años en la que terminaron y volvieron en numerosas ocasiones.

Luego de que finalmente Bieber decidió romper con Gomez fue que empezó su relación con Hailey (en ese entonces Baldwin), desde entonces se ha dicho que las dos mujeres no se llevan nada bien, además los fans de la estrella pop acusan a la también empresaria de haber “robado” a su hombre, aunque en octubre del año pasado fueron fotografiadas juntas y se les ve muy amistosas, además ella regañó a su fanaticada por hacerle cyberbullying a la modelo, calificando los comentarios de “vil y desagradables”.

Selena decide cerrar sus redes

De momento ni Bieber o Swift han comentado lo sucedido, mientras que en TikTok, Selena Gomez reveló que se quería alejar de los espacios digitales, expresó que se “está tomando un segundo de las redes sociales porque esto es algo tonto y tengo 30″, luego al parecer borró su cuenta.