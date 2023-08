El “problemita” de Andrea Serna por aparecer en el ‘Desafío’ y más shows

Andrea Serna es catalogada como una de las presentadoras de televisión más exitosas del país, su trayectoria la llevó a trabajar para el exitoso formato de ‘El Desafío’ de Caracol Televisión, para el que lleva cuatro temporadas presentando.

Aunque el ‘Desafío the Box’ ya salió del aire, como era de esperarse, se posicionó durante todos sus capítulos como la producción más vista por los colombianos. A propósito, la presentadora recientemente reveló un detalle curioso.

¿Qué pasó con Andrea Serna?

Recientemente, en una conversación con la presentadora Carolina Cruz en su canal de YouTube la colombiana habló de lo que ha significado para ella ser madre pero además, de todo lo que le ha traído su carrera profesional.

Durante la charla con Carolina, Serna aseguró que su hija, Emilia disfruta con que ella sea un personaje reconocido.

Andrea Serna reveló la complicación que tiene, después de haber estado en el ‘Desafío’ y en otros realitys. Esto le pasó. Fotografía por: Arturo Rodriguez

“Primero le enorgullece, le parece lindo, incluso ahora que ya es más grandecita porque antes ella ni por enterada. Hasta ahora, ya cerquita a sus 9 años, es que ella entiende más la magnitud del asunto”, afirmó.

La presentadora de el Desafío, también aseguró que: “Por lo pronto, siento que se siente contenta. Los amigos [le dicen]: ‘Vi a tu mamá en el Desafío’. O el otro día estaba en un festival en el colegio, que estaba desde pre-kinder hasta bachillerato, entonces no falta que se acerca el uno y el otro, y ella se siente orgullosa”.

Sin embargo, la colombiana también decidió sincerarse sobre esos puntos negativos que le ha dejado trabajar en tantos proyectos y al mismo tiempo, tener que relacionarse con su hija.

“Lo único que siento es que cuando estamos en algo muy de ella, no sé, que estamos en un parque y estamos en juego las dos y alguien se acerca, ella queda como [diciendo]: ‘No, no quiero. Pero, ¿por qué [esto sucede] mamá si estás conmigo?’. Pero no es siempre, es dependiendo”.

Sobre ser madre y lo que ha significado para ella, también destacó: “Sabía que quería ser mamá, que quería una familia, pero no veía cuándo iba a pasar. La verdad, yo me demoré mucho en tomar la decisión. De hecho, fui mamá a los 37 años. Entonces, entre que lo pensaba y lo pensaba fueron pasando los años y a los 35 sí dije: ‘me toca ponerme las pilas’. Sin embargo, nunca lo tuve tan programado. Sabía que en algún momento podía pasar, pero no fue algo que quisiera desde muy jovencita”.

