Lincoln Palomeque sorprendió con impresionante cambio en su rostro: “qué la pasó”

Lincoln Palomeque es uno de los actores colombianos con mayor proyección en el extranjero, su más reciente trabajo fue en la exitosa serie de Netflix ‘Perfil Falso’, cuyos protagonistas son Carolina Miranda y Rodolfo Salas, allí interpretó a David. Y ahora sus fans están muy pendientes de cuál será su próximo proyecto.

En la cuenta de Instagram del actor, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, suele compartir los detrás de cámaras de su trabajo y algunos detalles de su vida personal, pues aquí mismo fue donde recientemente dio un adelanto de su próximo personaje.

¿Qué le pasó a Lincoln Palomeque?

Como se venía diciendo, a través de sus redes sociales sus seguidores le han cuestionado su evidente cambio y su delgadez.

A muchas de sus fanáticas no les ha gustado su nuevo estilo, ya que lo prefieren con barba, pues sin ella se ha visto más delgado y un poco cansado.

En una de sus últimas publicaciones, el colombiano se vio con las cejas muy marcadas, un detalle que ayudó a que sus facciones se vieran más marcadas y masculinas, pero también, un poco más cansado.

" Lo prefiero con Barba”; “¿Qué te pasó? Por qué esta tu cara así”; “Qué le pasa a los ojos de Lincoln”; “¡Ay no! Te quiero con barba”; “¡Necesito esa barba de vuelta! No sabía quién eras”, “Se ve muy raro”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor.

Aunque este cambio tuvo que ver con un proyecto al que él estaba aplicando, no le funcionó para quedarse con el papel, pese a que llegó a un último filtro.

“Pasando a saludar, les cuento un cuento. Estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba. Estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no. No siempre se gana, a veces no se da. Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender”, expresó sobre el tema.

En otra de sus publicaciones, el actor mostró otro cambio radical que tuvo al bajar de peso y dejarse crecer el pelo y la barba muchísimo más de lo que normalmente se le ve.

Allí también explicó que los roles en los que ha tenido que participar, lo han llevado a cambiar su aspecto físico de manera radical.