El secreto sexual que Daniel Arenas destapó al aire ¿Fue sobre Daniela Álvarez?

A lo largo del último año, Daniel Arenas ha sido una de las figuras públicas de Colombia que más comentarios ha generado en la opinión pública gracias a su relación con la modela, Daniela Álvarez, y a su trabajo como presentador en el programa Hoy Día.

Te puede interesar: La razón por la que Carolina Gómez estalló en redes: “Estamos sometidos”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Ahora, el bumangués nuevamente se ha vuelto tendencia luego que hiciera unas declaraciones en pleno programa, sobre su vida sexual.

¿Qué pasó con Daniel Arenas?

A pesar de que por meses se había mantenido el rumor de que Daniela Álvarez y Daniel Arenas terminaron su relación, lo cierto es que ninguno ha salido a confirmar o desmentir lo que parece un secreto a voces.

Hace poco, Daniel fue tendencia debido a un gesto que tuvo en el programa de Telemundo que él conduce, pues uno de los invitados dijo: “Levante la mano quien tiene pareja”, muchos de los presentes en el set lo hicieron, incluyendo a Frederik Oldenburg, nuevo novio de Carmen Villalobos, pero Daniel Arenas no lo hizo, lo que quedó como una clara señal de que ya no es la pareja de Daniela Álvarez.

A partir de allí, los comentarios no se dieron a esperar, pues el post tiene más de 3 mil likes hasta el momento e incluye: “Daniel ya no tiene pareja”, “Lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela ya no está con Daniel”, “Daniel se separó de Daniela, ella celebró su cumple sin él”.

Esta vez, el también actor, volvió a ser tendencia debido a una revelación que hizo sobre sus gustos en términos sexuales.

“Me encanta hablar de sexo con mi pareja, me parece espectacular, tener la libertad de decir ‘a ti te gusta esto, a mí me encanta esto, vamos a planear esto’. Todos somos humanos, es un tema que tenemos que hablar y quién mejor que con la pareja, qué te gusta, qué no, qué nos inventamos, qué hacemos, es una delicia”, precisó Arenas.

A lo que sus compañeros y los invitados respondieron de manera muy positiva, e incluso una de ellas bromeó diciendo que se “desmayaría”.

“Te voy a decir algo y te lo voy a aplaudir, porque tu no sabes lo difícil que es para las mujeres entender que el hombre no se va a enojar, que no lo vas a hacer sentir menos, que no te va a ver como una cosa extraña”, destacó una de las mujeres que hizo parte del matutino.

Igualmente, varios usuarios de las redes, dejaron su opinión sobre lo dicho por Arenas y plantaron la duda de si lo habría dicho por Daniela o desde su mero gusto personal.

“Parece que no habló con Daniela jaj”; “Ya no entiendo si habla pensando en Daniela o no, no entiendo si siguen juntos”; “De acuerdo 100 %, eso es lo mejor que hay. Tener una buena comunicación, siempre estar conectados”; “Daniel es hermoso y muy caballero”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron al presentador.