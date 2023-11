Eliminada de ‘Yo me llamo’, Celia Cruz, dejó fuerte mensaje para Amparo Grisales

Amparo Grisales es uno de los jurados de ‘Yo me llamo’ más exigentes del programa y sin duda alguna, cuando ve un gran talento, hace lo que esté en sus manos para que esa persona brille.

Sin embargo, su relación con el imitador de la reconocida cantante Celia Cruz, no fue siempre tan positiva como se esperaba, pues tuvieron algunos desencuentros en algunos capítulos.

¿Qué pasó en ‘Yo me llamo’ con Celia Cruz y Amparo Grisales?

A pesar de que el hombre detrás del personaje demostró tener un enorme talento para lograr el tono de Celia Cruz la original, su progreso no le alcanzó para continuar en el programa, por lo que fue la eliminada en la noche del pasado 9 de noviembre.

Si bien, en ocasiones anteriores el participante se fue “en contra” de la actriz causando una gran polémica, al decir que “ella no tiene ni idea de lo que yo hago por este programa”, esta vez, sus palabras de despedida no fueron de enojo.

Aunque Amparo Grisales ya había dejado claro su descontento con algunas presentaciones del imitador de Celia Cruz, en su despedida, ella también se mostró serena e incluso, sorprendida por las palabras que este le dedicó.

Al conocer su salida del reality, el participante que interpretó a ‘la Guarachera de Cuba’ decidió disculparse con los jurados, si en algún momento no se había dado a entender con sus palabras.

“Quiero darle gracias a Dios por el talento que me dio. Le agradezco a la producción, a los jurados que en un momento vieron algo lindo en mí… Con todo mi corazón, no tengo nada de odio para ustedes, me voy con mucho amor“, empezó diciendo.

Después, se dirigió a Amparo Grisales puntualmente, y dijo “no me cabe nada de odio para ti, Amparo”, destacó el intérprete. “En serio, gracias por tantos aprendizajes”, finalizó.

Después, mirando a los tres jurados, insistió en señalar que no quería dejar el templo de la imitación sin darles un último adiós más de cerca: “No me quiero ir sin antes darles la mano de agradecimiento”.

De inmediato, la ‘diva de Colombia’ la invitó a acercarse y le deseo mucha suerte en su camino. Después tanto César Escola como el cantante Pipe Bueno le dejaron claro su agradecimiento por haber participado en esta versión de ‘Yo me llamo’ y le señalaron que este era solo el inicio.

Cabe destacar que, luego de que realizara su presentación como Celia Cruz en la noche de eliminación, el imitador no recibió los mejores comentarios, por lo que se mostró más ansioso y triste de lo normal.

“¡No puedo más! Yo estoy muy contenta de esta experiencia; del público tan lindo que siempre me apoya en mis caídas y mis levantadas, del amor que me da cuando me defiende del jurado”, mencionó en su momento cuando fue cuestionado por la presentadora Melina Ramírez.