Laura Acuña reveló la “adicción” por la que está pasando y generó controversia

Laura Acuña es conocida, gracias a su trabajo en la pantalla chica como presentadora, tanto de programas matutinos, como de realityes.

Ella ha sabido sacarle provecho a su carisma y belleza, pues desde que estaba en RCN, han sido muchos los colombianos que la sumaron a su lista de famosas favoritas por su profesionalismo.

¿Qué pasó con Laura Acuña?

La modelo acostumbra, a publicar en sus redes sociales momentos con sus hijos, en el trabajo, o algunas colaboraciones que realiza con algunas marcas.

Sin embargo, esta vez la presentadora generó varias reacciones en redes, debido a un video en redes sociales que publicó recientemente.

Con su humor característico, la también abogada, posteó un video junto a su peluquero de confianza, en el que aceptó tener una “adicción”.

Laura Acuña se confesó sobre un tema de su vida personal con el que varios podrían identificarse. Esto dijo la presentadora. Fotografía por: Alekos Arte Digital

Mientras estaba en el salón de belleza dándole un retoque a su cabello, la presentadora usó sus redes para replicar un video en el que escribió “soy drogadicta”, haciendo referencia a las declaraciones de un supuesto pastor cristiano.

Su afirmación tiene una razón detrás, pues al realizar un video en forma de ‘dúo’, Laura Acuña hizo un montaje en el que en una parte hay un clip se muestra al señor asegurando:

“Si usted, como templo del Espíritu Santo, hablándole al pueblo, al creyente, está tomando café, pues le tengo una noticia: usted está tomando droga, y usted es un drogadicto. Porque el café es procesado, porque viene de la cocaína, que es la cafeína. Entonces, hacen un proceso con esto, amado, y sacan esta sustancia de café porque es que proviene de la droga”.

Ante ello, la respuesta graciosa de la conductora de ‘La sala de Laura’ fue hacer una videorreacción en la sala de belleza con su estilista a modo de parodia.

En la dupla ambos aparecieron con un vaso de café riendo y, al momento en el que el supuesto pastor afirma de que el café es “una droga”, la famosa colombiana actuó asombrada, escondiendo el café y haciendo gestos graciosos.

Como era de esperarse, los seguidores e incluso, consumidores de café reaccionaron ante este video, pues para muchos fue una gran broma, en medio de todo el contenido que se encuentra disponible en redes.

“Viene de la droga él más bien”; “Soy igual de adicta Lau, no puedo vivir sin café”; “Me jodí, entonces yo soy ‘cafeinomana’”; “Estamos jodidos, ya ni café se puede tomar”, “Jajajaja bendita adicción”; “Yo estoy perdida, me acabo de tomar el último café del día”; “Yo ya no tengo remedio ni absolución, es más seguiré así”; “Yo me fui a la paila mocha... soy muy cafetera... me perdí”; “Me declaro culpable”, fueron algunos comentarios.