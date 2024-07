Elizabeth Loaiza fue víctima de terrible robo: intentaron secuestrar a su hija

Un angustiante momento vivió en los últimos días la reconocida modelo Elizabeth Loaiza, cuando algunos delincuentes entraron a su casa para robar. La modelo estaba en compañía de su esposo, Juan Pablo Benavides, y de su pequeña hija, Mía cuando se llevó a cabo este atraco. Lo más delicado del asunto es que estos individuos amenazaron con secuestrar a la menor.

También puedes leer: Jullieth Cano de Noticias Caracol, contó la fuerte razón de su renuncia al canal

Fue la misma modelo quien dio a conocer todo lo que sucedió el pasado 5 de julio en su casa en Villavicencio. A través de una publicación en sus redes sociales, la también empresaria compartió todos los detalles del terrible hecho. Aseguró, entre otras cosas, que tanto ella como su esposo fueron golpeados. La pareja estuvo amordazada por más de dos horas y fueron constantemente amenazados con un revólver.

“El pasado viernes 5 de julio fuimos víctimas de un robo en la casa de Villavicencio. Entraron aproximadamente 5 hombres armados, encapuchados y con guantes. Yo aún estoy en SHOCK. Pedían caja fuerte y ustedes saben que yo vendí mis joyas y las de Juan Pablo cuando nos fuimos a vivir a Cali. Lo único que me quedaba era un reloj Rolex y el anillo de compromiso que no los había vendido porque me los había regalado él”, aseguró la modelo en el video que compartió en sus redes sociales y en el que muestra cómo quedó su hogar tras el robo.

La modelo comentó que ella y su pareja fueron amarrados por más de dos horas mientras los delincuentes se levaron muchas de sus pertenencias personales. “A Juan Pablo le daban durísimo, lo dejaron lleno de morados y con la cabeza chorreando sangre de cachazos que le pegaron. A mí me ponían la pistola en la cabeza y en la barriga. Al final nos amenazaban con llevarse a la niña, empezaron a empacar ropa de Mía en una maleta y nos dijeron que se la iban a llevar en el carro. Finalmente, salieron en la camioneta de Juan Pablo (sin la niña). Quedamos amarrados, con la circulación que ya no nos daba ni para movernos”, aseguró.

La empresaria aseguró que ese mismo día realizaron las denuncias ante las autoridades y siguen a la espera de las investigaciones pertinentes que puedan dar con el paradero de los delincuentes. “Cuando saque fuerzas para hablar, les contaré todo. Por ahora pido por favor a los medios de comunicación que no me llamen. Estoy amenazada y dejo todo esto en manos de la ley”.

A pesar de este terrible suceso, la modelo se mostró agradecida por seguir con vida y acompañada de su familia. Afirmó que debido a esto tuvo que contratar vigilancia privada. “A pesar de que sé que si vuelve un ladrón, no tendrá que robarse, NO SE CUANTO TIEMPO tardaré para recuperar mi paz, mi salud mental”.