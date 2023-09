Ella es la concursante de Miss Universe Colombia que usó cloro para blanquearse

Miss Universe Colombia ya coronó a la mujer que irá a representar al país en el certamen más importante de belleza que existe.

Camila Avella fue la modelo que logró ganarse el certamen más importantes de Colombia. Como representante de Casanare, se convirtió en Miss Universe Colombia, es decir, que llegará a representar al país en la gran competencia internacional de belleza.

Miss Universe Colombia: ¿Qué modelo usó cloro para blanquear su piel?

Aunque ya se haya conocido la ganadora, este martes se conoció la historia de una de las participantes que hizo parte del concurso.

Se trata de Miss Buenaventura, una de las modelos que era favorita para ganarse el certamen. La preciosa joven confesó una de las experiencias más dolorosas a las que se sometió.

Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, llamó tanto la atención que incluso la presentadora Andrea Serna decidió apoyarla públicamente.

en entrevista con revista Semana, la concursante destacó el papel que realizó la ganadora Camila Avella siendo una mujer casada y madre, pues ambas labores toman mucho tiempo durante el día.

En dicha entrevista, la modelo también habló sobre un tema muy personal que nadie conoció en el certamen y que hasta ahora dejó sorprendidos, a varios seguidores del concurso y de su vida.

Respondiendo a la duda sobre si se había sentido juzgada o si le gustaba ser negra, la modelo dijo: “Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había ‘bullying’ y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”.

Miss Buenaventura explicó que una vez llegó a Cali para sus estudios universitarios, tuvo que enfrentarse de nuevo a “una ciudad que no era amable con las personas negras” y fue allí cuando respondió sobre si era verdad que en algún momento había recurrido al cloro para aclarar su piel.

Con mucha tristeza la mujer dijo: “Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, relató.

En medio de su arrepentimiento, afirmó que ha intentado devolverle “esa deuda y ese amor propio” a su cuerpo a través de sus discursos y su labor diaria.

“Muchas de ellas me dicen que incluso se han enfermado por hacer esas cosas. Es algo que sigue pasando. Ahora mismo estoy iniciando con mi marca de productos para el cuidado de la piel y el cuerpo. Para inspirar a otras niñas y que haya una resignificación de quiénes somos”, concluyó.