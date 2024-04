Ella es Violeta Llano, la hija de Juan Pablo Llano y Catalina Gómez: “Me enamoré”

Juan Pablo Llano y Catalina Gómez son dos figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento colombiano. Su relación, que comenzó hace más de 20 años, ha sido una de las más estables y admiradas de la farándula nacional.

Llano, reconocido actor y presentador, ha participado en diversas producciones televisivas, como La Nocturna, El final del paraíso y Francisco el matemático. Además, será partícipe de MasterChef Celebrity 2024.

Por su parte, Gómez es una talentosa presentadora y modelo, que ha trabajado en diversos medios de comunicación y también fue participante de MasterChef, sin embargo, no alcanzó a ser la ganadora del premio.

Juan Pablo Llano y Catalina Gómez son pareja hace más de 20 años. Fotografía por: Revista Vea

Además de su exitosa carrera profesional, la pareja es conocida por su amor por la familia y su estilo de vida saludable.

Juntos tienen dos hijos, Violeta y Matías, quienes son su mayor orgullo. Si no los has vistos a través de las redes sociales, acá te presentamos a Violeta, la primogénita de la pareja.

Hija de Juan Pablo Llano y Catalina Gómez

En diciembre del 2007 nació Violeta, la hija mayor de Llano y Gómez, es decir, que la joven actualmente tiene 16 años.

Amante de la danza y con una gran presencia en las redes sociales, la joven publica con frecuencia videos en Instagram y TikTok donde exhibe sus habilidades para el baile. De hecho, Violeta forma parte del E y S Dance Studio.

Su belleza ha sido muy elogiada, y sus padres son conscientes de que está entrando en una etapa crucial de su vida. “Los que me entienden saben que estoy en problemas... Ok!? Pero por el momento me quedo con que seguirás siendo la niña de papá”, escribió el actor en una publicación relacionada a su hija.

Varios de los halagos que ha recibido la joven en redes sociales dicen: “Hermosa”, “Divinaaa”, “Que belleza”, “Eres la la bailarina más hermosa”, “Me enamoré”, “Preciosa como siempre”, y “Se nota que tiene todo el talento de los padres”.