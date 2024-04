Este es el extraño síndrome que sufre María Fernanda Aristizábal: ¿es grave?

María Fernanda Aristizábal ha deslumbrado a todos los colombianos con su trabajo en el ‘Desafío XX’, no solo por su innegable belleza, sino también por su talento como presentadora del famoso reality de Caracol Televisión.

Sin embargo, en las últimas horas la exreina de belleza que representó a Colombia en Miss Universo 2022 preocupó a sus seguidores al revelar que sufre de un síndrome que cada vez se escucha más, tanto en la farándula colombiana como en la internacional.

¿Qué es el síndrome del impostor que sufre María Fernanda Aristizábal?

En conversación con el programa ‘Lo Sé Todo’, Aristizábal, de 26 años, reveló que el síndrome del impostor ha estado presente en su vida desde muy pequeña. Aunque no ha sido diagnosticada de forma oficial con este, reconoce que la afectado considerablemente, especialmente en su salud emocional y mental.

“Este síndrome se ha manifestado como una creencia limitante, en la que el miedo se apodera de todo al punto de llegar a paralizar”, indicó la presentadora.

Dolors Liria, psicoterapeuta y vicedecana en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, explicó a BBC Mundo que el síndrome del impostor “es la dificultad que tienen algunas personas para reconocer sus propios méritos y una percepción o miedo de que los otros puedan descubrir o pensar que son un fraude. Se relaciona con el miedo de no estar a la altura de lo que los otros esperan”.

Por su parte, Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal del Colegio de la Psicología de Madrid, añadió al mismo medio que esta situación deriva en un no reconocimiento de “lo que somos capaces de conseguir o no sentirnos dignas de haber conseguido lo que ya tenemos”.

Por esto, no es raro que las personas que padecen este síndrome busquen “sobresforzarse en el trabajo o llevar a cabo mecanismos compensatorios que acaban teniendo consecuencias nocivas para la salud, como ansiedad o depresión”.

No obstante, todas estas consideraciones no crean mella en Aristizábal, quien aseguró en la entrevista que no permitirá que esta situación sea un impedimento para hacer lo que le apasiona en la vida.

“No voy a dejar que frene las cosas que hoy amo hacer”, concluyó.