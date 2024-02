Entre lágrimas, Carolina Cruz pide ayuda para un niño con una “condición especial”

Carolina Cruz Osorio es una mujer colombiana que ha destacado en diversos ámbitos, como la presentación y el modelaje. La nacida en Tuluá, ha estado en varios programas y actualmente se puede ver todas las mañanas en Día a Día de Caracol Televisión.

Lo anterior ha hecho que Carolina acumule una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, lo que pasa en su vida personal.

Recientemente, la presentadora fue protagonista de un video subido a redes sociales. En él, con lágrimas en los ojos, pidió ayuda para ayudar a una madre a salvar la vida de su hijo. El clip conmovió a los seguidores de la modelo. ¿Lo viste?

Carolina Cruz pidió ayuda por situación que la tiene “con el corazón en la mano”. Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

¿Qué le pasó a Carolina Cruz?

La presentadora colombiana se conmovió con la historia de un pequeño que padece una enfermedad rara y cuya esperanza de vida es limitada. A través de sus redes sociales, Cruz compartió el caso del niño, quien solo tiene 3 años de vida y ya ha vivido dos.

El pequeño necesita un medicamento especial que debe ser importado para realizar pruebas y evaluar su evolución. Ante la situación, Carolina hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud y al Invima para que agilicen la gestión del medicamento y brinden la esperanza que tanto necesita la familia del pequeño.

Conmovida por la noticia, la presentadora no pudo contener las lágrimas y pidió la ayuda de sus seguidores para visibilizar el caso. El mensaje de la modelo busca generar conciencia sobre la necesidad de agilizar este tipo de trámites que pueden salvar vidas.

“Paso por estos lados a contarles la historia de un chiquillo que me tiene con el corazón en la mano. Me dan ganas de llorar y todo porque yo soy muy sensible con estos temas (...) Ayer me llegó esta historia, por medio de una persona que conozco, a ver si alzamos la voz y logramos que el Ministerio de Salud o el Invima nos ayude a importar lo que esta familia necesita”, comentó.

“Se trata de un medicamento para hacer una prueba en Luis Guillermo, quien nació con una condición muy especial. Dicen que estos chiquitos viven hasta los 3 años y, obviamente, su mamá está haciendo lo imposible por sacarlo adelante. Con este medicamento, que son unas pruebas, se podría lograr ese objetivo, pero no hemos conseguido que nos dejen importar el medicamento y pueda entrar a Colombia”, agregó.

La historia del pequeño y la súplica de Cruz han generado una ola de solidaridad en las redes sociales. Muchas personas se han unido al llamado para que las entidades gubernamentales tomen medidas inmediatas y brinden al niño la oportunidad de luchar por su vida.