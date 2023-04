Esto hará María Fernanda Aristizábal cuando entregue la corona de Miss Colombia

Durante dos años, uno como Señorita Colombia y otro como Miss Universo Colombia, María Fernanda Aristizábal, ha estado enfocada en realizar, de la mejor manera, su labor como soberana de la belleza, haciendo diferentes obras sociales.

María Fernanda Aristizábal Fotografía por: Instagram

También, se ha dedicado a hacerle el acompañamiento a las candidatas a Miss Colombia que se están preparando para la coronación de la nueva soberana nacional que se realizará en agosto. En diálogo con Pulzo, la quindiana habló sobre su experiencia ayudando a esas mujeres a cumplir el sueño de representar al país. “Es completamente diferente. Estoy muy contenta de poder hacer parte del proceso de cada una de estas reinas que se están esforzando y dando su 100% para tener este anhelado título. Estoy disfrutándolo mucho desde este lado”, aseguró.

¿En qué trabajará María Fernanda Aristizábal cuando entregue la corona?

En cuatro meses, la reina entregará la corona. Algunos de sus seguidores se han interesado por conocer qué pasará con su vida después de eso. ¿Cuál será el rumbo que tomará ‘Mafe’ Aristizábal? Sobre eso, la Miss Colombia reveló que ya tiene claros sus planes. “Lo que viene son proyectos muy bonitos que van a transformar realidades de las demás personas. Me encanta servir, ponerme en disposición de la gente. Creo que a eso vine a este mundo, tengo como un llamado de usar las herramientas que me regaló Dios. Siento que si trabajamos colectivamente como sociedad vamos a ser mejores en algún momento”, dijo.

¿María Fernanda Aristizábal llegará a la televisión?

Muchas reinas de belleza se han destacado también porque, después de su participación en el certamen, han llegado a la pantalla chica, un plan, que María Fernanda no descarta porque, además, es Comunicadora Social y Periodista de profesión, por eso, le gustaría ejercer su carrera. “Estoy feliz de decir que, como Comunicadora Social, me encantaría estar en frente de las pantallas de la televisión colombiana y, por qué no, también televisión internacional, así que sí, super dispuesta”, aseguró.

¿Cuántos años tiene María Fernanda Aristizábal?

María Fernanda Aristizábal Urrea, nació el 19 de junio de 1997 en Armenia, Quindío. Actualmente, tiene 25 años y cuenta con un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. La modelo ganó el certamen Señorita Colombia en el periodo 2019-2020, pero, debido a la pandemia por el coronavirus, en ese momento no pudo representar al país en Miss Universo. Durante ese tiempo, se dedicó a perfeccionar su oratoria y su idioma en inglés.