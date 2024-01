Ex miss universo que le ganó a Taliana Vargas se transformó: Esto hace ahora

Fue en 2008 cuando Taliana Vargas encantó en Miss Universo hasta llegar a ser finalista, sin embargo, no logró llevarse la corona, debido a que la venezolana Dayana Mendoza, logró convencer más al jurado para darle la corona.

Si bien, muchos pensaban que la representante del departamento del Magdalena se ganaría el certamen, fue Mendoza que se llevó el título de Miss Universo.

¿Qué ha pasado con Dayana Mendoza?

Si bien la modelo conquistó muchos corazones, hoy en día la mujer se dedica a otra cosa muy diferente y opuesta a la belleza, a los certámenes o a la fama.

Dayana Mendoza le dio un giro a su vida que pocos esperaban, pues si bien varias personas y seguidores de ella pensaban que sería una personalidad de la industria del entretenimiento, ella decidió hacer un paso al costado.

La contrincante de Taliana Vargas decidió abandonar su título como modelo tras dejar Miss Universo y darle un giro total a su realidad.

La celebridad aseguró que pasó la página de esa etapa de su vida y se acercó más a la iglesia cristiana a raíz de muchos sucesos fuertes en su vida, que la dejaron sin rumbo.

“Cuando mi matrimonio fracasa y mi profesión no me llenaba, yo no me identificaba con esto, me entró un tipo de desesperación, que yo no entendía por qué y no podía controlarlo, me daban miedo las cosas, todo lo que hacía no salía bien”, confesó en una charla con el formato Club 700 Hoy.

Después señaló que en busca de sentirse mejor y encontrar su identidad, decidió buscar astrólogos y tarotistas para que le ayudaran, pero nada funcionó.

“Ahí me casné, me agoté y fue cuando me rendí. Dije ‘señor toma el control, he tratado todo, no doy más, no encuentro paz’ y me acuerdo que me tiré al piso y creo que ahí fue cuando decidí ir a la iglesia cristiana”.

Ahora, su presente está enfocado en el ámbito cristiano, pues Dayana Mendoza decidió enfocarse solamente en la iglesia y prepararse hasta convertirse en pastora.

Según relatan medios internacionales, este cambió empezó en 2020 y a partir de allí, sus publicaciones en redes sociales, tienen que ver únicamente con mensajes de la biblia cristiana.

A través de su cuenta de Instagram oficial, Dayana Mendoza, ha publicado varios videos de sus predicaciones y de sus discursos como pastora.