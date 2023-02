Exnovia de Piqué, Nuria Tomas, hizo explosivo anuncio ¿Salpicó a Shakira?

Aunque antes Núria Tomás era la única que sabía lo que es una ruptura que desata una ola de chismes en el mundo del entretenimiento, ahora Shakira se unió al grupo.

Fue en 2010, luego del campeonato del mundo conseguido por España en Suráfrica 2010, que ella y Gerard Piqué (entonces titular de la selección ibérica) se fueron de vacaciones.

Piqué y el anuncio de su exnovia

Lo que parecía un tiempo maravilloso y merecido para la actriz y el deportista se convirtió en el adiós a una relación que supuestamente se rompió por Shakira. Fue cuestión de meses para que el rumor encarnara en el amor entre la colombiana y el central español que hacia parte de Barcelona FC.

Como era de esperarse, Núria quedó devastada y expuesta a la prensa. Unos le dieron tratamiento de víctima de la talentosa Shakira, como si se tratara de una cacería de brujas y otros dijeron que fue lo mejor.

Ahora en pleno 2023 Nuria ha desatado varios titulares debido a su más reciente anuncio, por el cual muchos se alegraron, pues después de su tormentosa ruptura con el catalán, ahora se ve mu feliz disfrutando de su familia.

“Después de 3 años y 2 hijos, empezamos nuestro noviazgo. Nos casamos el 3 de junio de 2023, amándonos como nunca. Gracias vida”, informó.

Con este anuncio, la mujer dejó a muchos muy contentos con su decisión de llegar al altar de la mano del hombre que hoy le roba el corazón y todo su amor, pues como bien lo destacó ella, de esa unión surgieron dos preciosos hijos.

Además de las palabras, la publicación estuvo acompañada de unas fotos preciosas en las que reiteró su noticia y lo feliz que se encuentra ahora.

Si bien, el anuncio fue positivo para muchos, hubo otros seguidores que señalaron que seguro para Shakira este cambio también le caería bien y también sería feliz. “Qué bueno ver que Nuria está tan feliz, se lo merece ojalá a Shakira también le toque y sea Piqué el que se quede en el fondo”; “Me alegra mucho esta noticia, qué bueno que Piqué no pudo contigo y espero que tampoco pueda son Shakira”; “Piqué era un muy mal hombre, me encanta verte feliz con tu familia”; “Qué bueno por ti Nuria, siento que todas las ex de Piqué se merecen lo mejor y él solo debe quedarse solo”, fueron algunos comentarios.

Cabe destacar que para junio de 2022, Nuria, protagonizó una serie que se puede ver en su web.

