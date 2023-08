Famosa colombiana acusó a Karol G de copiarle idea: “Todo lo del pobre es robado”

Hace unos días Karol G decidió lanzar las canciones que hacen parte de su álbum ‘Mañana será bonito tour - Bechota Season’, un repertorio que hará parte de la gira con la que cerrará este 2023.

Te puede interesar: Video: Karol G volvió a sufrir un accidente de vestuario, terminó mostrando de más

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Ante la tendencia que generó la paisa con sus canciones y el inicio de su tour, una de las canciones llamó la atención de una artista colombiana, quien no quedó nada contenta con el sonido de una de ellas.

Karol G y ‘Mi ex tenía razón’ crea discordia

Una de las canciones que la mayoría de fans esperaba, lleva por nombre Mi ex tenía razón, en la que muchos especulan que, nuevamente, puede ser una indirecta al exnovio de la cantante, Anuel AA.

La canción que ocupa el tercer lugar del track list despertó el enojo de la ganadora del ‘Factor XS’, Shaira, quien públicamente, acusó a Karol G de haberla copiado.

Karol G lanzó recientemente los sencillos que harán parte de su tour y una de las canciones, creó gran discordia con otra famosa. Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Gracias a su talento, la joven ha continuado con su amor por la música y sin duda, su voz ha sido calificada como una de las promesas en talento joven del país.

Sin embargo, esta vez a través de sus redes sociales se mostró muy molesta por lo sucedido con esta canción en específico.

Teniendo en cuenta que la ‘Bichota’ quiso apostar por el ‘tex mex’ en su reciente canción, y hacerle un pequeño homenaje a Selena Quintanilla, Shaira aseguró que fue gracias a ella que este sonido se escuchó en el país.

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”.

Después, continuó diciendo: “Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración. En mi caso, nadie había querido grabar ese estilo aquí en Colombia, hasta que yo me atreví y luego… les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado”.

Aunque en este momento, la publicación no aparece en su perfil, varios usuarios de las redes le tomaron captura de pantalla a lo publicado por la colombiana, quien después decidió borrar lo escrito en su perfil de Instagram.

Te puede interesar: Fuerte pelea en MasterChef entre Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia: “Qué rata”