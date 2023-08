Fotos: Carolina Cruz fue porrista del América de Cali en los años 90, ¿lo sabías?

Carolina Cruz es una presentadora con una exitosa trayectoria en la televisión y la moda. Nació en Tuluá, Valle del Cauca, en 1979 y comenzó su carrera como modelo a los 15 años, luego, se convirtió en una de las mujeres más queridas de Colombia.

Cruz ha trabajado en varios programas de televisión, incluyendo El Desayuno, Muy Buenos Días y actualmente, Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión.

Por lo anterior, la presentadora ha acumulado una gran variedad de fanáticos que diariamente se preguntan por lo que pasa en su carrera profesional y en su entorno personal. Si aún no has saciado la curiosidad, acá te dejamos otro dato que tal vez no conocías de ella.

Carolina Cruz Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz como porrista

Mucho antes de imaginarse que sería presentadora, Carolina estuvo como porrista en el América de Cali. En una entrevista en The Suso’s Show la vallecaucana contó un poco de lo que fue su experiencia en esta fase de su vida.

“Fui porrista del colegio y resulta que las porristas del Colegio del Sagrado Corazón eran las mismas porristas del América. Por eso la gente dice que yo soy del América [...] y yo no soy hincha de ningún equipo en especial”, contó la Cruz.

Más adelante, en su libro Mi mundo, mis huellas, reveló que su padre y su hermano estaban muy felices de pertenecer a dicho equipo pues les daban entradas gratis para entrar a ver a los también conocidos como “Los Diablos Rojos”.

“Mi primer sueldo fue de 50.000 pesos, me sentí millonaria y empecé a comprar mis cosas ya que desde chiquita he odiado ser mantenida y soy muy independiente. Me retiré de este trabajo a finales de 1992 con el título del América y dando la vuelta olímpica agitando los pompones”, escribió Carolina.

Apenas tenía 13 años cuando esto sucedió, pero, no recuerda que le hayan dicho comentarios inapropiados, ni tampoco recuerda que hubieran conflictos entre barras bravas.

“Casi nunca nos hablaban y nunca se presentó un comentario salido de tono o un coqueteo de ellos hacia nosotras”, indicó. En ese mismo momento, obtuvo como regalo un balón firmado por el mismo Pelé, el cual, regaló a un novio que tenía en la época.