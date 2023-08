Fotos: así se veía Carolina Cruz en sus inicios presentando con Jorge Barón

La exreina vallecaucana Carolina Cruz y actual presentadora aprovechó su paso por el Concurso Nacional de la Belleza al concursar como Señorita Valle en 1999 quedando de virreina en el certamen, esa decisión del jurado le sirvió como trampolín en su crecimiento profesional en la televisión.

Puedes leer: Carolina Cruz reveló un secreto para ser feliz: “De lejos es el mejor estado”

Carolina Cruz representó a Colombia en el certamen de belleza Miss Internacional que se celebra cada año en Japón. Fotografía por: Carolina Cruz

Así lucía Carolina Cruz cuando trabajaba con Jorge Barón

La ex pareja de Lincoln Palomeque (Mira como luce hoy) recientemente concedió una entrevista al programa Los Informantes de Caracol Televisión y allí habló de sus inicios en televisión y sus primeros pinitos en el mundo del espectáculo nacional en el canal de Jorge Barón Televisión.

“Yo decía: ‘¿Pero este señor (Jorge Barón) por qué me estará llamando? Yo nunca en mi vida he cogido un Teleprónter, nada’. Y empecé a hacer el Noticiero del espectáculo y me empezó a gustar. Ahí ya empecé a trabajar en televisión, y aquí me quedé”, comentó Cruz.

Puedes leer: El conmovedor mensaje con el que Carolina Cruz recordó un duro momento de su vida

Por ese entonces, luce una Carolina Cruz más joven con una cabellera en color castaño claro, lisa y un largo que para la época marcaba las tendencias en los programas de espectáculo.

“Tengo cero miedo a la vejez, la gente es la que tiene en su cabeza un pensamiento súper equivocado... Te ven en la calle y te dicen: ‘¡Ay! Ya se le ven los años’, obvio tengo 43 años, no me voy a quedar detenida en el tiempo de 20 que fue cuando la gente me vio por primera vez en televisión... Voy a envejecer, me van a salir arrugas, todo va cayendo por la ley de la gravedad”, confesó Carolina Cruz para Los Informantes.

Puedes leer:¿Duras críticas llevaron a Carolina Cruz a cerrar su cuenta? Esto se conoció

En la entrevista la vallecaucana habló de su separación con Lincoln Palomeque, de sus hijos y su proceso como madre con sus dos pequeños Matías y Salvador.