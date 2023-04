“Fue muy angustiante”: Catalina Gómez habló de la cicatriz en su rostro

El programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, ha estado en las pantallas de los colombianos durante varias décadas. Por ello, los presentadores han logrado quedarse en el corazón de quienes ven cada emisión.

Entre las anteriores se encuentra Catalina Gómez, una de las conductoras del programa que más tiempo lleva en él. Esto ha logrado que acumule en sus redes sociales más de un millón de seguidores que están atentos a sus proyectos profesionales y a lo que sucede en su vida privada.

Por ello, en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo la presentadora en su cuenta de Instagram, les confesó a sus fanáticos que era lo que había pasado para que en su rostro se marcara una cicatriz.

Catalina Gómez habló de la cicatriz en su rostro

Los seguidores de Gómez han notado que tiene una pequeña marca en su cara, por lo que un usuario decidió consultar con ella qué era lo que la había ocasionado.

A través de un video la presentadora de Día a Día decidió contestar a la pregunta. Allí, informó que la cicatriz fue producto de un accidente cuando apenas era una niña y el cuál, le ocasionó un momento de angustia importante en su vida.

“Tengo una cicatriz de un accidente que tuve cuando era muy chiquita, un accidente en un carro que fue muy angustiante y muy asustador porque pensamos que mi papá se había muerto en ese accidente”, relató.

Seis años era la edad que tenía Catalina en ese momento y contó que sufrió un gran golpe justo debajo de su ojo izquierdo. “Yo tenía como seis años, me abrí ahí, me pusieron unos puntos y ahí se ve”, afirmó.

Exparticipante de ‘El Desafío’ hizo llorar a Catalina Gómez

Margoth, exparticipante del famoso proyecto de Caracol tuvo que salir del quipo Gamma debido a una lesión que no le permitía seguir en competencia. Por ello, fue invitada a Día a Día en donde narró una historia que conmovió a más de uno.

Margoth se encontraba narrando partes de su vida deportiva y personal. En una parte, abordó un tema muy difícil para ella con su padre que la hizo quebrarse en llanto, pues, según contó, tiene una relación complicada con su progenitor.

“Pasa, más que todo, con mi padre. Él siempre se esforzó para darme lo que necesitaba, pero siempre me di cuenta de que había algo que no aceptaba y, puedo decir hoy, con mucha certeza: Él no me aceptaba del todo, como hija”, relató llorando.

En ese momento, Catalina Gómez la acompañó en llanto y después, siguió con su historia:

“Él decía: ‘¿Cómo así? Tienes una carrera profesional y te vas a meter al deporte’. Siempre sentía ese rechazo y generamos muchos conflictos. Siempre había un ‘amor-odio’… Siempre esperé que él me aprobara, siempre esperé y espero que me diga que está orgulloso de mí”.