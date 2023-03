Duras críticas a Carolina Cruz y Carolina Soto por “escenita” en ‘Día a Día’

‘Día a Día’ es uno de los programas favoritos de los colombianos y así lo evidencian las cifras de rating de la franja early de la parrilla televisiva. Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde son los presentadores actualmente, los cuales, además de su carisma, dejan que decir fuera de la pantalla.

Si bien, el programa está hecho para la entretención del televidente, los seguidores de cada uno de los presentadores están muy atentos a lo que pase con cada uno de ellos tanto dentro como fuera del programa y eso fue lo que llevó a Caro Cruz y Caro Soto a ser señaladas por algunos de ellos.

Críticas a Carolina Cruz y Carolina Soto

Las presentadoras siempre están dispuestas a realizar retos, bailes y todo lo que surja en el programa con el invitado o con las actividades que se planean con antelación.

Esta vez tanto Carolina Cruz como Carolina Soto, decidieron seguirle el paso a una de las invitadas que estaba en el set.

Se trata de Valeria Sandoval, una joven que además de destacarse por el video podcast que realiza con su mamá, la actriz Alejandra Sandoval, también dio a conocer desde hace un tiempo su amor y destreza para el baile.

Justamente en uno de los momentos del programa ‘Día a Día’, Valeria las puso a bailar y de hecho mostró sus mejores movimientos en bachata.

Sus movimientos los acompañaron tanto Cruz como Soto, quienes intentaron seguirle el paso, al igual que Iván Lalinde, quien también se dejó llevar por las indicaciones de Sandoval.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes y seguidores, fueron los movimientos de las dos chicas, quienes decidieron mover su cadera al ritmo de la bachata.

A través de redes sociales, algunos dejaron su comentarios de los pasos: “Adoro a Caro Cruz y a Caro Soto pero lo de ellas no es el baile”; “No pero esta escenita o intento de baile de las Caros me dejó claro que el baile no es su fuerte”; “Tiene más ritmo un paro cardíaco”; “Caro Cruz e Iván Lalinde están crudos, les toca hacer el curso”; “Se mueve más una pala”; “Caro Soto aún no coordina ni media”; “Definitivamente el baile no es lo de los presentadores”; “Qué poco de troncos, llevan años en ese programa y nada que aprenden a bailar”; “Deberían pagar unas clases de baile”; “Carolina Soto no parece caleña”; “mejor que se dediquen a otra cosa”; “Se mueve más una mesa coja”; “Se mueven más mis ojos mientras duermo”.

Sin embargo, ninguna de las presentadores ni Lalinde le prestaron atención a los comentarios, pues de momento, no se han referido al tema.

Cabe señalar que en ocasiones anteriores, el equipo ha publicado videos en los que han demostrado que el baile y la coordinación no es lo suyo. Haciendo algunos retos de TikTok, todos los presentadores se han reído de ellos mismos, reconociendo que este no es su fuerte.