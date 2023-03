“Fui absolutamente miserable”, nuevas confesiones de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco abandonó Twitter, Facebook e Instagram, pero decidió trasladarse a TikTok, donde habla de algunos detalles de su día a día, o comparte algunas reflexiones. Por ejemplo, hace poco, reveló que ya no se ha vuelto a realizar procedimientos estéticos en el rostro y cómo una sociedad que rechaza la vejez femenina le jugó una mala pasada en su salud emocional.

Lee también: Carlos Vives habla de traumática experiencia: “me estoy muriendo”

Aquí encuentras más contenidos como este

Ahora, la actriz volvió a tocar este tema en entrevista con la BBC, indicando que para ella fue muy difícil ver cómo cambiaba su imagen con el paso de los años, de hecho, confesó que cuando tenía 45 años pasó por una crisis por este motivo, entonces resolvió aplicarse sustancias en su cara.

“Empezó a preocuparme que se me marcaban las arrugas y no tanto en el cuerpo, pero sí en la cara, y alcancé a caer en las soluciones de emergencia. Me puse bótox en todas partes, me puse relleno en los labios también, porque esa es otra cosa de la vejez, que se empiezan a adelgazar los labios, como a meterse para adentro. Los cachetes también empiezan a descolgarse. Esa parte, por ejemplo, me parece terrible (...) He azotado mucho mi cuerpo por muchos años y digamos que solo un cuerpo joven aguanta tanto abuso y ya grande, pues no lo puedo hacer”, recordó la caleña.

Continuando en el espacio, Margarita Rosa de Francisco expresó que luego de varios años pudo aceptar que estos cambios son inherentes a la edad, entonces ya no le preocupa seguir las presiones de ser un referente de belleza colombiana.

“Yo me siento muy liberada. Me siento feliz. Eso no quiere decir que cuando me veo al espejo y me veo más vieja, a mí me parezca chévere. Hay muchas cosas que veo de mi cara que no me gustan, pero yo me siento ya con el derecho a tener esa cara. No tengo que pedir permiso para tener esa cara que ha producido mi vida, que ha producido mi andar, mi sentir. Entonces, me siento liberada. Esa es la palabra. Me siento aliviada de no tener el deber de ser bella, ni de ser joven, ni de ser sexy, ni apetitosa”.

Además: La ambiciosa serie con la que Margarita Rosa de Francisco regresa a la actuación

Naturalmente, por muchos años, la también presentadora sufrió las consecuencias de los estándares de belleza que tanto se reproducen en los medios de comunicación:

“Me acostumbré a que el cuerpo mío era una obra para los demás, era un objeto para que otros lo disfrutaran y yo no en mi manera de vivirlo, de habitarlo. Sentía que mi cuerpo era un producto para vender (...) o de joven nunca fui feliz, fui absolutamente miserable. Ahora me siento francamente dichosa. Bueno, dentro de lo que un ser humano puede tener, pues uno sabe que hay días buenos y malos”.

Margarita Rosa de Francisco y su despedida de Twitter

En esta entrevista, de Francisco también tocó el tema de su ausencia en redes sociales, a excepción de Twitter:

“Me parece peligroso porque yo en Twitter digo mucho disparate, pienso en caliente. He terminado distribuyendo información que no era verdadera, metiendo mucho la pata. Entonces dije: ‘me voy antes de que me siga más gente y que cuando meta la pata sea peor’. Prefiero no seguir siendo parte de esta falta de reflexión, sobre todo. Twitter es un espacio donde no se puede debatir, no se puede elaborar una idea. No hay tiempo para oír lo que dice el otro, digerirlo y luego pensar (...) Estoy feliz desde que no tengo twitter”, comentó la celebridad.