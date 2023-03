¿Gabriela Tafur se va de ‘El Desafío’? Recibió noticia que la sacará de Colombia

Como Señorita Colombia 2018-2019, Gabriela Tafur, representó muy bien al país en Miss Universo al lograr quedarse entre las cinco finalistas, siendo la última en su clase en participar en el importante certamen.

Te puede interesar: ¿Hubo beso entre Shakira y Manuel Turizo? Se filtran imágenes

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Desde entonces, se ha desempeñado en diversos campos. Pasó por La W Radio, a presentar en compañía de Andrea Serna el exitoso reality de Caracol Televisión, ‘Desafío: The Box’. Pero eso no es todo, acaba de regresar de grabar una nueva edición de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’.

¿Quién es el novio de Gabriel Tafur?

Si bien su trabajo la ha llevado a ganarse reconocimientos, su vida y su trabajo la condujeron a conocer a Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos y mantener una relación estable con el menor de los hermanos.

Gracias a las redes sociales, todos los seguidores de la exseñorita Colombia se mantienen al tanto de su vida de sus proyectos y por supuesto de su relación.

Actualmente, la modelo hace parte del equipo de conductoras del ‘Desafío: The Box’ en el que ha mostrado su faceta como presentadora.

Su relación con los participantes es muy amena, por lo que se ha logrado ganar el cariño y afecto, no solo de los participantes del reality, sino también de todos los televidentes que no se pierden un capítulo del programa.

Sin embargo, recientemente la presentadora dio una noticia que alegró a muchos de sus seguidores y televidentes del show, pues a través de sus redes sociales contó que le había salido un nuevo proyecto que la sacaría del país.

En un post de Instagram, Tafur reveló que logró cumplir un sueño el cual pensó abandonar en algunos momentos, pero que hoy en día la llena de orgullo y felicidad, pues se trata de un MBA que la llevará a estudiar afuera, sin embargo, esto será después de que el programa de Caracol termine.

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme”, empezó diciendo. Después agregó que “meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió”.

Finalmente, concluyó su mensaje señalando que “el trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come!”.

Ante la noticia, la exreina recibió muchos mensajes de felicitaciones empezando por su novio Esteban Santos, seguidos de varios amigos y colegas que la animaron a continuar adelante con sus metas. Otros, por otro lado, se preguntaron qué pasaría con ‘El Desafío’ a lo que, al ver las fechas algunos respondieron que las grabaciones de esos años seguramente estarían a cargo de otra persona.

“Que orgullo, eres una dura!! Más que merecido. Te amo”; “Super Gabi, me alegra mucho”; “Qué bueno ir cumpliendo metas en el camino”; “Pero sale del Desafío o qué pasará”; “Gabi qué bueno y qué alegría, te felicito”; “No creo que salga del Desafío porque eso ya está grabado, además las fechas son muy después del programa”, fueron algunos de los comentarios.