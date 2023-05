Gerard Piqué: estos serían los verdaderos planes del ex de Shakira en Miami

Shakira y Gerard Piqué no dejan de ser los protagonistas de los titulares en los medios de comunicación. La ruptura del exfutbolista y la cantante ha sido una de las separaciones más mediáticas de todos los tiempos.

Ahora, la expareja ha logrado avanzar y cada uno ha tomado caminos distintos. Piqué, ha comenzado una nueva relación con Clara Chía, en cambio, Shakira se ha mudado de Barcelona a Miami para empezar nuevamente con sus hijos lejos de los paparazis.

Al parecer, la partida de la colombiana acarreó algunos conflictos en los planes de Gerard Piqué, al pretender estar más cerca de sus hijos, Sasha y Milán. Por ello, habrían tenido que acudir a abogados que entablaran un acuerdo que fuera en pro del bienestar de los niños.

Después de la mudanza, ya el deportista fue una vez a visitar a sus pequeños y se rumorea que Shakira está en búsqueda de una nueva mansión en la que pueda tener un poco más de privacidad para ella y su familia.

Además, diversos medios internacionales han especulado sobre los planes a futuro de Gerard y de si se radicará o no en Estados Unidos.

Los verdaderos planes del Gerard Piqué en Miami

Al principio, se aseguraba que el cofundador de la Kings League estaba buscando una casa para mudarse a Miami cerca de sus hijos. Después, los medios indicaron que al visitar a Sasha y Milán se quedaría en una casa y no en un hotel por seguridad.

A pesar de todo lo dicho, esta información habría quedado de lado luego que una periodista revelara el verdadero interés de Piqué en Norteamérica.

De acuerdo con Lorena Vásquez, integrante de las Mamarazzis el deportista no estaría buscando ninguna casa en Miami ya que en este primer viaje todo se hizo bajo asesoría de los abogados y por ello, se quedó en un hotel.

“Una información que me sorprende bastante, y que aprovecho para desmentir, que él esté buscando ahora mismo una vivienda en Miami, no está buscando una casa, no tiene previsto buscar un domicilio allí, porque este primer viaje estuvo alojado en un hotel”, dijo Vásquez.

Así mismo, enfatizó en que Piqué no volvería a Estados Unidos hasta septiembre de este año, pues, los niños saldrían a vacaciones recientemente, lo que no le daría motivos para estar en la misma ciudad con la mamá de sus hijos.

“Los niños, a final de mayo, ya dejan el colegio por el calendario escolar americano. Sus hijos viajarán a Barcelona a finales de mayo y no volverán a Miami, en principio, hasta septiembre, a no ser que los días que le toca a la madre, ella decida que los pequeños vuelvan a Miami”, puntualizó la periodista.

“No descarta que a largo plazo busque una residencia allí, pero por el momento no entra en sus planes cercanos y tampoco está buscando las características que tiene que tener esta residencia en Miami”, concluyó.

Por otro lado, informó que Gerard ya se encuentra en Barcelona, pero, que pretende esquivar los medios para no hablar sobre lo sucedido en Estados Unidos.

“Él ya se encuentra en Barcelona pese a que los reporteros no han pillado esta imagen porque ha hecho todo lo posible para filtrarse para evitar hacer declaraciones de este viaje, el que quiere proteger y considera íntimo y privado para vivirlo con sus hijos”, comentó Lorena.