Piqué sería papá de una niña, pero Clara Chía no está embarazada. Esto se sabe

Shakira y Piqué todavía siguen generando múltiples opiniones alrededor del mundo. Aunque ya van a cumplir un año de haber hecho oficial su separación, todo parece indicar que sus seguidores no quieren ponerle punto final a su historia, que dejó como fruto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Shakira y Piqué Fotografía por: Getty

Mientras la barranquillera está enfocada en sus nuevos trabajos discográficos, su mudanza a Miami y el cuidado de sus hijos, Piqué disfruta de las mieles del amor con su novia Clara Chía, la mujer con la que, al parecer, el exfutbolista del Barcelona habría engañado a la intérprete de Music Sessions #53.

¿Piqué volverá a ser papá, pero no con Shakira ni con Clara Chía?

Desde hace varios meses, se rumora que Piqué volverá a ser padre. Inicialmente, se especuló que, supuestamente, Clara Chía estaba embarazada. De hecho, en alguna oportunidad se viralizó una imagen donde aparecía la pareja en una farmacia. Muchos aseguraron que se trataba de un supuesto embarazo de la joven estudiante de Relaciones Públicas; sin embargo, todo parece indicar que fue una falsa alarma y, hasta el momento, ella no está en estado de gestación.

No obstante, nuevamente se rumora que, en efecto, Gerard sí quiere ser papá de nuevo y que, al parecer, estaría buscando la niña. De acuerdo con el programa Chisme No Like, el jugador cumpliría su sueño como en su momento lo hizo con Shakira cuando nacieron Milan y Sasha.

Javier Ceriani, el conductor del show de entretenimiento indicó que “es un bombazo”. Sobre la madre de la niña, la prensa rosa asegura que, al parecer, Piqué se sumará a la lista de jugadores que tienen hijos por medio de un vientre de alquiler, pues, supuestamente, a Clara no le gustaría quedar en embarazo. Por ahora, esa información no ha sido confirmada ni desmentida por el ex de Shakira.

¿Piqué su padre quisieron dejar en la quiebra a Shakira?

Además del polémico proceso de separación de Shakira y Piqué, la barranquillera enfrentó un problema legal con la Hacienda de España por el pago de los impuestos que, por poco, la llevan a la cárcel. Al parecer, su expareja y su exsuegro eran quienes manejaban su fortuna y, por esa razón, habrían querido perjudicarla, según afirmó el mencionado programa de entretenimiento. De hecho, aseguraron que el plan de los catalanes era, supuestamente, “dejarla en la quiebra”.

Al parecer, Joan y Gerard Piqué crearon empresas en paraísos fiscales, pero que fueron puestas a nombre de la colombiana para que, en cualquier eventualidad, fuera ella la que respondiera. La casa en la que la pareja vivió por tantos años tuvo que pasar a manos de la familia Piqué Bernabeu, luego del acuerdo de divorcio en el que la artista se quedó con la custodia de sus hijos.