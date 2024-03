¿Se despidió? Ángelo le dejó bello mensaje a Luly Bossa un día antes de su muerte

El pasado sábado 9 de marzo, Luly Bossa anunció por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram que su hijo Ángelo había fallecido.

La actriz barranquillera, famosa por participar en varias producciones exitosas de la televisión colombiana, dio al anuncio a todos sus seguidores, en medio de sollozos y lágrimas generadas por el dolor de la situación.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, explicó Bossa a través de la grabación publicada en redes sociales.

Asimismo, hizo una corta reflexión en la que además de suplicar que oraran por ella para poder sobrellevar de mejor manera su duelo, analizó el hecho de que su hijo haya partido del plano terrenal antes que ella: “no se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias”.

¿Ángelo Bossa presentía su muerte?

Dos días después del fallecimiento del joven, quien desde los 10 años luchaba contra la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que degenera el tejido del músculo de forma progresiva, se ha hecho tendencia un video que subió Luly Bossa el 8 de marzo en el que muestra una cartelera que escribió su propio hijo como detalle para el ‘Día de la Mujer’.

“Mami, gracias por darme la vida. Por luchar siempre por mí y sacarme adelante. Eres mi ángel guardián y mayor motivación; serás siempre mi mujer favorita. Mom, I love you very much”, fue el tierno mensaje que escribió Ángelo.

Angelo el hijo de Luly Bossa, se despidió de ella antes de partir, el cartel se lo entregó dos días antes de fallecer y se lo estuvo haciendo por dos semanas. Él amaba a su madre y ella a su hijo. Una muestra del amor más puro de mamá que transciende espacio y tiempo.

Ahora, lo que parece un regalo sencillo por una fecha especial, fue tomado por los internautas como una supuesta despedida por parte de Ángelo a su mamá.

“Ángelo presentía algo”; “¡Qué hermoso! Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de despedirnos así” y “No puede ser. Es increíble como Dios le permitió a Ángelo mostrar todo el amor a su madre antes de morir”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores en redes sociales.

¿Quién es el padre del hijo de Luly Bossa?

En una entrevista concedida hace 3 años al Podcast El Topo, la barranquillera confesó lo que había pasado con el papá de su hijo.

“Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví ‘hacker’ para encontrarlo”. contó Bossa.

“Estamos en un proceso que no ha sido fácil, porque el papá no ha querido ayudarme. De hecho, ninguno de los dos se ha hecho responsable de mis hijos”, añadió.

También, en otro encuentro, esta vez con ‘Diva Rebeca’, la actriz contó: “Es más el tipo, además, dijo que era estéril y por eso no podría ser el papá de Ángelo”.