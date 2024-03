Luly Bossa: su edad, verdadero nombre y cuántos hijos tiene

Luly Bossa, una de las actrices colombianas más reconocidas y queridas, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Entre lágrimas y profundamente afectada por la situación, reveló a sus seguidores que su hijo Ángelo falleció en las últimas horas.

La artista colombiana, además de solicitar ayuda a sus seguidores para poder brindarle un entierro digno a su hijo, pide que oren mucho por ella para poder sobrellevar este duelo.

“Mi Ángelo se me fue, después les cuento, ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda (...) Por favor oren por mí porque lo necesito mucho, no se supone que los hijos se vayan antes que uno... gracias, mucha oración, por favor”, aseguró.

¿Cuál es el verdadero nombre de Luly Bossa y cuántos hijos tiene?

Luly Bossa, cuyo verdadero nombre es Luz Helena Bossa Brieva, es una de las actrices más reconocidas en la televisión colombiana. Nació el 14 de mayo de 1964 en la ciudad de Barranquilla y desde muy joven se hizo un lugar en la televisión colombiana. Con el pasar de los años trabajó en grandes producciones como Décimo grado, Azúcar, Gitana, La sombra del deseo, Isabel me la veló, Las noches de Luciana, Por amor a gloria, entre muchas otras.

Luly Bossa con su dos hijos, Lucciani y Ángelo. Fotografía por: Instagram @lulybossa1

La reconocida actriz de 60 años tuvo dos hijos, Lucciani Andreas Bossa y Ángelo Bossa. El primero de ellos confesó que sufrió matoneo debido al video íntimo que se filtró de su madre. Posteriormente, enfrentó problemas de drogadicción y en 2021 fue acusado de haber golpeado a su pareja, Luz Marina Aguilera.

Ángelo sufrió de distrofia muscular de Duchenne (DMD), una grave forma de distrofia que afecta a los niños varones. Esta condición conduce a una pérdida de masa muscular (atrofia) tanto en el cuerpo como en el corazón. La Clínica Mayo comenta que esta distrofia se manifiesta principalmente en los varones debido a la vinculación del gen mutado al cromosoma X.

La relación de Luly Bossa y Beto Pérez

El video íntimo, que fue filtrado en 2001 por la periodista Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela, generó una enorme controversia y, según menciona la actriz, afectó su carrera artística, ya que muchos proyectos decidieron no tenerla en cuenta debido al la divulgación de esta cinta en la que aparecía junto a su expareja, el creador de Zumba, Beto Pérez.

Aunque la actriz no volvió a tener contacto con él, tiempo después comentó en una charla que sostuvo con TV y Novelas, comentó que él la buscó en 2014 para brindarle ayuda,

“Él me buscó anónimamente en 2014 a través de Michelle Gutty, la novia de Marcelo Cezán. Yo no sabía quién era ella, pero un día me llamaron del colegio de mi hijo, Ángelo, para decirme que la mamá de un alumno me quería ayudar. Esa mamá es la hermana de Michelle. Tuve un pálpito en mi corazón, sospeché que la ayuda venía de Alberto, que me estaba enviando dinero para mis hijos, pero era una cantidad mínima”, afirmó.