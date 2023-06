Hijo mayor de Shakira fue captado haciendo “malos gestos” a Piqué en un evento

Este fin de semana pasado, Shakira se robó todas las miradas luego de aparecer en el Gran Premio de España, de F1 el cual se realizó en Barcelona.

Sin embargo, ella no fue la única que estuvo en eventos deportivos, pues Piqué también estuvo como invitado a otro evento que se realizó en esa misma ciudad pero relacionado con fútbol.

¿Qué pasó con el hijo mayor de Shakira?

Si bien a Shakira no se le vio acompañada de ninguno de sus hijos en el evento de Fórmula 1, en el evento en el que estuvo Piqué sí.

Se trata del debut de Andrea Pirlo en la Kings League InfoJobs con Jijantes, lo cual dio de qué hablar, pues muchos seguidores del italiano querían ver cómo sería su juego usando la camiseta del equipo presidido por Gerard Piqué.

Aunque el evento contó con varias personalidades, lo que se robó la atención en redes no fue solo el icónico jugador sino la compañía del exfutbolista Piqué.

Se trata de Milán, el hijo mayor de Shakira quien cumplió hace poco 10 años y aún se sigue acomodando a la nueva realidad de sus padres y de su familia.

El pequeño fue el elegido para acompañar a su padre al torneo, que poco a poco llama más la atención de las figuras internacionales que aceptan la invitación.

Fue en redes sociales donde empezó a circular un video en el que se ve a Gerard Piqué caminando por el Cupra Arena y junto a él, el admirado Pirlo; sin embargo, unos pasos más adelante se ve a Milán haciendo gesto de “aburrimiento” y con una postura en su cuerpo como de no querer estar allí.

Una vez se conoció el video, los comentarios se centraron en que Milán quería estar en otro lado, menos allí: “Es un castigo para Milán estar con Piqué. Toda su felicidad es con su mamá”; “No quería fútbol, quería F1″; “Qué los aproveche, porque a los 18 años ya no los puede obligar a pasar malos rato”; “Es un castigo para Milan estar con Piqué, toda su felicidad es con su mamá”; “Los niños tienen la herida de la infelicidad y parece que Piqué no sabe cómo reconciliarse con ellos”; “Pobre Milán, así sería yo si me tocara un papá como Piqué”.

Mientras tanto, Shakira y Lewis Hamilton en Barcelona

Entre las fotos que circularon en redes de Shakira y Lewis Hamilton se puede ver a la colombiana con el pelo lacio y una sonrisa que refleja lo relajada y contenta que estaba en el evento de F1 en Barcelona, por lo que se llevó los mejores comentarios sobre su presencia.

Sin embargo, hubo una imagen que se conoció y que se está robando los titulares y comentarios de todos los fanáticos.

Al terminarse la carrera y después de conocerse al ganador, los dos famosos fueron captados en un evento en el que tuvieron el tiempo de compartir juntos un rato.

Mostrando su apoyo al piloto británico desde el palco de Mercedes-Benz, la colombiana dejó sin palabras a más de uno, cuando se vio la imagen de ella en una aparente cena junto al piloto.

Si bien la prensa asegura que ellos dos ya se conocían tiempo atrás, en la noche del sábado habrían salido a cenar algo y a tomar un par de copas.

En el restaurante al que decidieron llegar, los dos se vieron cómodos interactuando y según la imagen que está circulando en redes, se puede ver al piloto “abrazando” a la colombiana, mientras esta sonríe levemente y se ve con un outfit diferente.