Hubo una pelea en ‘El Desafío’ que casi termina en puños: “No seas tan ridícula”

En las noches de Caracol Televisión puedes ver El Desafío XX de lunes a viernes. A través de una serie de pruebas realizadas en la ciudad de Tobia, Cundinamarca, se pueden medir las capacidades físicas y mentales de los participantes.

El juego consta de cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega. Cada grupo consta de unos 8 miembros y se turnan para completar varias pruebas en las que ganan dinero y beneficios como comida, dormir en las camas, usar la piscina o tener servicios.

En el último capítulo del Desafío hubo una fuerte discusión en Alpha entre dos de las mujeres que compiten para este equipo. La pelea casi termina en contacto físico. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

El Desafío es uno de los realities más vistos de Colombia. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Qué pasó entre Beba y Dickson del ‘Desafío’?

En la emisión del 9 de abril del programa nuevamente ‘Beba’ salió a relucir. La participante ya había tenido conflictos en otras ocasiones e incluso, en las redes sociales estuvieron pidiendo su salida de la competencia gracias a su actitud.

En esta ocasión, tuvo una fuerte pelea con una de las mujeres de su propio equipo, Dickson. Todo comenzó cuando ‘Beba’ estaba un rato en la piscina de la casa del equipo, en ese momento, Karen, otra de las chicas del grupo morado, se iba a tirar a la misma y ‘Beba’ le pidió que no lo hiciera para no mojarse el cabello.

A pesar de lo dicho, Karen se tiró poniendo a Valerie de la Cruz (nombre de pila de ‘Beba’) enojada. Al escuchar lo que había pasado Dickson se sumergió en la piscina mientras su compañera decía que “mejor” porque de esta forma “cerraba la boca”.

Tras lo sucedido y antes de anunciar el inicio de la siguiente prueba, de la Cruz comenzó a maquillarse, una acción que fue criticada por Dickson desde la ducha. Fue allí, donde comenzó la verdadera pelea, pues, al escuchar, ‘Beba’ salió en su defensa.

Se giró hacia donde estaba hablando su compañera y le preguntó, en un tono alterado, que cuál era su problema. “Tú no sabes tomar consejos siempre vas a la defensiva”, respondió Dickson.

“Que consejo me diste ridícula. No seas tan ridícula porque si se me da la gana de maquillarme me maquillo”, contestó nuevamente ‘Beba’.

Aunque en el Desafío está prohibido el contacto físico en medio de una discusión de estas, lo cierto es que Valerie se acercó a su compañera e invadió su espacio personal como si quisiera enfrentarse de esta manera.

Por lo anterior, el resto del equipo tuvo que intervenir con el fin de que no se presentara el enfrentamiento. Más tarde, Dickson confesó que ella conocía las reglas y que nunca había pensado en tocar a ‘Beba’.