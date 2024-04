Exigen la salida de una de las participantes de ‘El Desafío XX’: “La insoportable”

El reality show colombiano más extremo, El Desafío, celebra su vigésima temporada con El Desafío XX, una edición llena de sorpresas y emociones.

Los participantes, divididos en equipos (Alpha, Beta, Gamma y Omega), se enfrentarán a pruebas físicas y mentales cada vez más exigentes, poniendo a prueba su resistencia, agilidad y estrategia.

En el capítulo del 2 de marzo, una de las participantes generó polémica en redes sociales por su actitud en la competencia. Incluso, muchos comenzaron a pedir que fuera sacada del programa. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

El Desafío es uno de los programas más vistos de Caracol Televisión. Fotografía por: Caracol Televisión

‘Beba’ de ‘El Desafío’ 2024

La nueva temporada del reality show Desafío XX ha estado plagada de emociones fuertes desde su estreno, pero nada como el escándalo que envuelve a la participante ‘Beba’. A solo dos capítulos de iniciado el programa, las redes sociales estallan con exigencias de su expulsión.

Las opiniones apuntan a un comportamiento antideportivo y conflictivo, incluyendo agresiones verbales y contra sus compañeros.

Primero, se convirtió en el centro de atención durante la formación de los equipos, pues, tras un desmayo en la primera prueba, se sintió desamparada por su capitán y equipo, lo que generó un fuerte malestar en ella.

Su inconformidad la llevó a tener un enfrentamiento verbal con sus compañeros, expresando que se sentía poco apoyada y decepcionada por la falta de colaboración. La situación generó tensión en el equipo y puso en duda la capacidad de ‘Beba’ para trabajar en equipo.

Después, los participantes del Desafío XX se enfrentaron a un nuevo Desafío de Sentencia y Hambre. En esta ocasión, la prueba consistió en un intenso enfrentamiento físico donde el objetivo era derribar a los oponentes.

El equipo Beta se alzó con la victoria, obteniendo el poder de elegir a los primeros sentenciados de la competencia. En el equipo Alpha, la decisión recayó sobre ‘Beba’, quien no ocultó su disconformidad por ser la elegida. La participante manifestó su molestia y cuestionó la decisión de sus compañeros.

“No estoy triste, tengo es rabia porque me estresa el complejo de superioridad de la gente. Yo no voy a parar y voy a dar todo. Si me tengo que ir, me voy con la cabeza en alto porque a mí no me interesa demostrarle nada a nadie”, expresó.

La furia de los televidentes no se ha hecho esperar. Miles de usuarios en Twitter, Instagram y Facebook han expresado su repudio hacia la actitud de ‘Beba’, exigiendo su eliminación inmediata del reality.

Ahora, los cibernautas se encuentran a la espera de El Desafío a Muerte para saber si sale o no de la competencia. Varios de los comentarios que le dejan en redes dicen:

“Toda Colombia celebrando que sentenciaron a Beba”, “Like si no soportas a la insoportable, showsera de beba”, “Beba no será que se equivoco de reality”, “Un aplauso para Beba, rompiendo récord en caer mal”, y “Otra vez beba llorando, que fastidio”.