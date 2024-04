¡Imperdible! Alejandro Estrada no aguantó la risa con este meme de Nataly Umaña

El drama entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña ha despertado el interés de las personas que desean conocer más detalles sobre lo ocurrido entre la pareja. Aunque en redes sociales surgió el rumor de que todo lo que sucedió en la Casa de los Famosos pudo haber estado arreglado, todo parece indicar que fue real y, finalmente, el actor optó por poner fin a su matrimonio de 12 años.

Cuando Nataly Umaña ingresó al reality La Casa de los Famosos, en pocos días comenzó a acercarse al panameño Miguel Melfi, con quien eventualmente tuvo un romance. Esto fue motivo suficiente para que Alejandro Estrada decidiera ingresar a la casa y confrontarla, lo que marcó el fin de su matrimonio.

“Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, todas las que hemos tenido, todas las retiro, pero no retiro mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo”, le comentó Alejandro a Nataly tras devolverle la argolla de matrimonio.

Este es el meme que más risa le ha dado a Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña

A pesar de que Alejandro Estrada ha confirmado que sigue en pie el divorcio con Nataly Umaña, quien hace algunos días salió del programa, también ha mantenido la calma y ha podido leer muchos de los comentarios que los usuarios le han hecho en las redes sociales.

Así mismo, han surgido numerosos memes debido a todo lo sucedido, los cuales se han vuelto virales en las plataformas. Alejandro comentó en una entrevista con la Revista 15 Minutos que ha visto muchos de ellos y que algunos le han causado mucha gracia.

“Me sorprende lo rápida y creativa que es la gente para este tipo de cosas (...) Es ese que la muestra llorando cuando le terminé y dice: Tu cara cuando llega tu esposo a la casa y no te da permiso de tener novio”, aseguró el actor.

Llorando porque mi esposo no me deja tener novio. pic.twitter.com/at1WFr6lbc — 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐄𝐎 (@DobleLionRx) March 11, 2024

En dicha entrevista, el actor también se refirió a lo que está sucediendo con Nataly Umaña y comentó que, “la posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien”.