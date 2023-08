Jennifer Lopez y Ben Affleck dividen opiniones por un video en redes ¿Se Separan?

Los seguidores de Jennifer Lopez y Ben Affleck se mostraron emocionados al conocer la noticia sobre el matrimonio de los actores y la unión de sus dos familias.

Una de las ceremonias de la unión, se realizó en Las Vegas donde se decidieron por hacer algo muy privado y la segunda se hizo en la finca del actor. A partir de allí la pareja ha sido el foco de reflectores, pues muchos dudan si van a durar como pareja o no.

¿Qué pasa entre Ben Affleck y Jennifer Lopez?

Si bien hay quienes aseguraron que no estaban bien y que de hecho la relación no iba a funcionar, la pareja de famosos ha pasado por varios momentos en los que se han visto felices juntos así como otros en los que parecieran no entenderse.

Sin embargo, aunque han sido varios los fanáticos que dicen que sus pequeñas discusiones hacen parte una relación normal, hay quienes sí los señalan fuertemente.

Justamente, un video publicado por Jennifer Lopez en el cumpleaños 51 del actor dejó a muchos sorprendidos por el corto y sencillo mensaje que publicó.

“Querido Ben, felicidades, te quiero”, fueron las palabras que escribió junto a las imágenes en la que aparece la pareja, teniendo un momento lindo en el carro, pues él iba manejando mientras ambos cantaban una canción que sonaba en la radio.

El video deja ver un momento natural y sin focos, en el que la pareja estaba disfrutando una tarde la una carretera, mientras se acompañaban y sonaban canciones a gusto de los dos.

A pesar de que la canción tuviera una letra romántica, para algunos usuarios de las redes no fue suficiente y por el contrario señalaron que no se ven bien ni enamorados.

“Yo todavía dudo que sean felices y realmente estén enamorados”; “¿No fue muy seca con el mensaje, todo estará bien?”; “No sé, a Ben no se le ve feliz y no puede ser casualidad que siempre que le toman fotos está haciendo mala cara”; “Yo amo a JLo, en serio es una viejota pero por qué se sigue quedando con este tipo”; “Ay no, ella siempre se ve divertida y relajada, y él acartonado y estresado incluso cuando canta”; “Lo mejor sería que se separaran y cada uno viviera feliz a su estilo”; “Los adoro a ambos, pero creo que ya no pegan”.

Sin embargo, para otros, la relación de los actores, está más que bien: “Yo no los condeno, son una pareja como todas”; “Dejen de molestarlos, ellos son dos personas enamoradas que pelean y se contentan, como todos”; “Ellos se ven bien, dejen de inventar tanta vaina”; “No se van a separar, son divinos y además lo que muestran de ellos es muy poco”.