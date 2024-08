Juan Pablo Llano tuvo que ser sacado por paramédicos en MasterChef: ¿qué le pasó?

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia dejó a todos con la boca abierta. La noche del 15 de agosto, los famosos participantes enfrentaron un nuevo reto de salvación que no solo puso a prueba sus habilidades culinarias, sino también sus nervios. La competencia fue intensa, con un giro inesperado que desató tensiones y una situación de emergencia que mantuvo al público al borde de sus asientos.

Los participantes fueron desafiados a sorprender a 30 comensales con un sándwich que debía destacar por su pan, acompañado de una proteína y una salsa. Cuatro grupos se formaron, liderados por los concursantes con pin de inmunidad: Juan Pablo Llano, Vicky, Alejandro Estrada, y Dominica Duque.

Sin embargo, la elección de los equipos estuvo marcada por un ambiente tenso. Ninguno de los competidores quería trabajar con Dominica después de que esta tomara una decisión en el capítulo anterior que puso a Paola Rey en riesgo, asignándole el temido delantal negro. Cabe recordar que esta decisión provocó un enfrentamiento en la cocina, con Rey explotando contra Dominica. “Me voy”, exclamó en un momento de frustración, haciendo evidente la tensión entre ambas.

Por esta razón, el grupo de Dominica terminó siendo formado por descarte, lo que hizo que el equipo no tuviera la cohesión deseada y añadió presión a un reto ya de por sí complicado.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Llano en MasterChef Celebrity?

Pero la verdadera sorpresa de la noche ocurrió en el equipo liderado por Juan Pablo Llano. Desde el inicio, el actor expresó que se sentía mareado, pero decidió continuar con la prueba. A medida que avanzaba la competencia, su estado de salud empeoró, hasta que finalmente se desplomó en su estación.

“Trato de aguantar y me acuerdo solo del momento en el que me agarro a Ilenia y le digo que me voy a desmayar, me puse de rodillas porque sabía que me iba a caer”, relató Juan Pablo en las entrevistas individuales.

El caos se desató cuando sus compañeros, Ilenia Antonini y Roberto Cano, dejaron de cocinar para sostenerlo antes de que los paramédicos intervinieran. Según la producción, Juan Pablo sufrió un bajón de azúcar y deshidratación, lo que provocó su desmayo.

Afortunadamente, tras recibir atención médica, se confirmó que se encuentra en buenas condiciones de salud. “Todos se asustaron mucho, igual me hubiera pasado a mí en un caso de esos, hubiera sido el primero en ayudar”, comentó Llano, agradeciendo a sus compañeros por su apoyo.

*Contenido generado con asistencia de la IA.