Ganador de La Voz Kids reveló que sufrió de depresión en su niñez: “me hacía daño”

Cuando Juan Sebastián Laverde irrumpió en el escenario de ‘La Voz Kids’ en 2018, cautivó a la audiencia con su talento vocal y su carisma innato.

Sin embargo, detrás de su brillante sonrisa, que se mantuvo durante todo el reality incluso cuando ganó la final de la mano de Sebastián Yatra, se escondía una dolorosa realidad: el acoso escolar que había enfrentado durante años.

Así fue la dura infancia de Juan Sebastián Laverde de ‘La Voz Kids’?

En una reciente entrevista con ‘La Red’, el joven cantante colombiano compartió detalles desgarradores sobre su experiencia.

Laverde reveló que fue objeto de acoso desde una edad temprana, soportando insultos y marginación por parte de sus compañeros de colegio. “Era vivir el infierno en persona”, confesó el artista. Los ataques constantes lo sumieron en una profunda ansiedad, llegando incluso a contemplar el suicidio. “Hubo un punto de presión (donde dije) ‘me quiero matar, no puedo’ (...) Me encerraba en mi clóset, me hacía daño y gritaba, pero nadie me escuchaba”, describió.

A pesar del tormento que enfrentaba, JuanSe encontró un rayo de esperanza en la música. Su participación en ‘La Voz Kids’ no solo le brindó la oportunidad de mostrar su talento, sino que también se convirtió en un proceso terapéutico para él. “‘La Voz Kids’ fue muy fuerte para mí”, compartió Laverde. A medida que avanzaba en la competencia, comenzó a recuperar su confianza y autoestima.

El joven artista, ahora con 17 años, ha transformado su dolor en inspiración. Su historia de superación se ha plasmado en un libro recientemente lanzado, donde comparte sus experiencias y reflexiones sobre el bullying y la lucha contra la ansiedad. Aunque enfrenta críticas en las redes sociales, JuanSe se niega a dejarse definir por ellas.

¿Qué piensa Juan Sebastián Laverde de Dios?

Además de su carrera musical, Laverde también ha sido transparente sobre su relación con la religión. A pesar de ser hijo de un pastor, ha experimentado el escrutinio y la alienación dentro de ese entorno.

Sin embargo, su fe en Dios sigue siendo una parte importante de su vida, aunque rechaza la religión institucionalizada.