Jurado de ‘Yo Me Llamo’ de Caracol está en bancarrota: “Nunca pensé estar así”

El reality show de imitaciones “Yo me llamo”, de Caracol Televisión, ha cautivado a la audiencia colombiana desde su estreno en 2017. Parte fundamental de su éxito reside en el panel de jurados, quienes con su experiencia, profesionalismo y carisma evalúan el talento de los participantes.

Te puede interesar: “Perdón”: esto es lo que decía la carta que dejó Lina Marulanda antes de morir

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

A lo largo de las diferentes temporadas, el programa ha contado con una variedad de jurados, cada uno aportando su propia perspectiva y sello.

¿Qué pasó con el jurado de ‘Yo me llamo’?

Amparo Grisales, César Escola, y Pipe Bueno, han sido los tres jurados de las últimas temporadas, quienes se han ganado el cariño del público y respeto, gracias a su trayectoria.

Sin embargo, por el programa no solo han pasado ellos, pues también han hecho parte del show Jairo Martínez, Luz Amparo Álvarez, Jessi Uribe y Yeison Jiménez.

Justamente, el que ahora mismo se encuentra preocupado por su situación económica es Jairo Martínez. Tras una exitosa carrera como productor y manager de artistas, Martínez sufrió un revés financiero que lo llevó a perder una importante suma de dinero.

Así lo reveló en entrevista con ‘Lo sé todo’, en la que aseguró que jamás pensó estar en esta posición: “Yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron $600 millones de pesos en Medellín con una criptomoneda. La verdad es que desde la pandemia (...) yo no he podido engancharme de nuevo. Un gerente de Telecaribe me bajó el sueldo a la mitad, en los últimos años he pasado por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida”, expresó Martínez.

Igualmente añadió: “Nunca pensé que venir de los Estados Unidos a retirarme acá en Colombia, me iba a costar lo que me está constando. (...) No tienen el respeto con uno porque le quitan la luz en cualquier momento, se me han dañado varios electrodomésticos. (...) De $350.000 pesos que pagaba en abril de 2023, ahora pagó más de un millón. (...) Ellos tienen alguna forma fraudulenta que le ponen a uno un consumo que no está haciendo. (...) Ya no sabemos qué hacer. (...) Mucha gente sale y me apoya con mensajes, pero eso no soluciona nada.”

La noticia de la bancarrota de Martínez ha generado conmoción en el mundo del entretenimiento colombiano, donde era conocido por su trayectoria y profesionalismo.

La noticia ha generado diversas reacciones entre la opinión pública, algunos expresando su solidaridad con el exjurado, mientras que otros cuestionan las decisiones que lo llevaron a esta situación.