Kaká habló sobre su divorcio y cómo Dios lo ayudó a afrontarlo: “hice de todo”

Kaká es considerado uno de los mejores futbolistas del siglo XXI, alcanzando incluso el Balón de Oro en 2007. Sin embargo, aunque el brasileño de 41 años ya no se encuentra jugando de forma profesional, en los últimos ha sido tendencia luego de que su exesposa Caroline Celico desató polémica en redes sociales al hablar de su separación.

El matrimonio, que inició en 2005, culminó de forma sorpresiva para todos los seguidores de la pareja en 2015, aunque no se sabían las razones exactas de este divorcio; hasta ahora. De acuerdo con Celico, el fin de la relación se dio porque ella “ya no era feliz con él” y por ser “demasiado perfecto”.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron los comentarios que dio la mujer sobre el fin de su matrimonio.

¿Qué dijo Kaká sobre su divorcio?

Todo el ‘boom’ mediático que generaron las declaraciones de Celico, llevó a un hombre tan reservado como Kaká a hablar de este tema. Sin embargo, sorprendió la sobriedad con la que habló y sobre todo el respeto hacia su expareja.

“En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio”, fue el comentario con el Kaká inició su mensaje, durante una entrevista para un podcast.

“Yo estaba fuera, vivía en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil, sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada. Luego yo leí un libro de 40 días que se llama ‘Prova de Fogo’, este libro es genial y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio yo le recomiendo”, añadió el futbolista que desde el inicio de su carrera se confesó abiertamente cristiano.

Y es precisamente por causa de la fe que profesa, que, según él, intentó de todo “para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar”.

Sin embargo, en esta relación solo uno estaba luchando, y después de muchos intentos del brasileño por conservar su hogar, Celico le dijo que simplemente no quería más. “Y luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela”, agregó.

Esto le generó una crisis de identidad con su fe, que lo llevó a estar un año soltero, “tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porque la biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome”.

Finalmente, y luego de todo este tiempo aferrado a Dios, pudo decir que la culpa se había ido, pues entendió “que si eres cristiano y buscas al Señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo”.

¿Quién es la nueva esposa de Kaká?

Hoy tiene una nueva esposa, Carolina Batista, y dos hijas pequeñas que nacieron de ese nuevo amor. Asegura estar feliz y pleno con esta relación, con la que, según cuenta, logró sanar muchas heridas “y ver la fidelidad de Dios”.