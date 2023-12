Karol G responde indirectas de Bad Bunny con esta ‘tiradera’ en pleno concierto

Karol G continúa estando en el punto más álgido de su carrera y así lo está demostrando en estos momentos, pues este primero de diciembre se llevó a cabo su primera fecha de conciertos en su natal Medellín, que corresponden al Mañana Será Bonito Fest. Durante este espectáculo nos sorprendió con varios invitados especiales, entre ellos Romeo Santos o Becky G, sin embargo, también hubo otros momentos curiosos.

Por ejemplo, la reggaetonera la respondió a supuesta indirecta por parte de Bad Bunny, rumor que se originó cuando en su más reciente álbum él agregó una letra en la canción ‘Vuelve Candy B’, que dice lo siguiente: “de donde son las verdaderas bichotas”, vale recordar que uno de los grandes hits de ella se llama ‘Bichota’.

Pues en medio del concierto, parece que Karol G no quiso seguir callada al respecto y tuvo algo muy interesante para decir, en mitad de canciones, se refirió a la tiradera con esta frase: “Entiendo que pueden haber bichotas en el mundo, ¡pero de aquí es la verdadera bichota, papi!”.

Este suceso fue compartido en redes sociales y se pueden ver comentarios de este estilo por parte de los internautas: “Karol G diciendo que de Colombia son las verdaderas bichotas, mandó a dormir a Bad Bunny”, “Karol G responde a Bad Bunny en su concert diciendo que en el mundo puede haber muchas Bichotas, pero que la VERDADERA es de MEDELLÍN, she ate it (se la comió)”, “Imposible no amarla” y muchos más.

Lo que debes saber de Karol G en Medellín

El estadio Atanasio Girardot de Medellín se llenó completamente el viernes 1 de diciembre para recibir a Karol G, quien ofreció su primer concierto en su ciudad natal.

El concierto tuvo invitados sorpresa, entre los que se encontraban el dj antioqueño Agudelo 888, la puertorriqueña Young Miko y el colombiano Ryan Castro. Luego, Karol G hizo su entrada triunfal al escenario, acompañada de un gran despliegue de luces y sonido.

La artista interpretó un setlist de sus éxitos más recientes, como TQG, X Si Volvemos y Mi Ex Tenía Razón, así como algunos de sus temas más antiguos, como La Cama y El Barco. El público coreó cada una de las canciones y no dudó en bailar y saltar al ritmo de la música.

Karol G también aprovechó el concierto para agradecer a sus fanáticos por su apoyo. “Medallo te amo, no me quiero ir, aunque he cantado en muchos escenarios, para mí cantar aquí no tiene comparación”, dijo la cantante.