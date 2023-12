¿Qué ha pasado con Catalina Sandino? Así se ve hoy la actriz a sus 42 años

María, llena eres de gracia es una película dramática colombiana de 2004 dirigida por Joshua Marston. La cinta cuenta la historia de María Álvarez, una joven colombiana de 17 años que acepta introducir drogas en Estados Unidos para escapar de la pobreza y ayudar a su familia.

La cinta fue un éxito de crítica y público, y fue galardonada con varios premios, entre ellos el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Catalina Sandino Moreno, quien interpreta a María, fue nominada al Óscar a la mejor actriz.

Tras dicho éxito, muchos se han preguntado qué ha pasado con Catalina y si aún no has despejado la duda, aquí te contamos a qué se dedica en la actualidad.

¿Qué ha pasado con Catalina Sandino?

Catalina Sandino Moreno es una actriz colombiana nacida en Bogotá en 1981. Su papel protagónico en la película la convirtió en única actriz colombiana nominada al Óscar.

Ya han pasado 19 años desde aquel nombramiento y tras haber estado en diversos festivales internaciones se radicó en Nueva York, Estados Unidos. Tras ello, ha participado en varias series de televisión como The Affair y From, un thriller grabado en Canadá.

En una entrevista dada a Red92.com confesó que no ha vuelto a actuar en español. “Como que el inglés es parte de mí, no tengo ni que pensarlo. Ya he vivido más de 20 años en Estados Unidos”, indicó.

En el ámbito personal, ella es madre de un adolescente, el cual, muestra a través de sus redes sociales eventualmente. También, según su biografía oficial de los Golden Globes, Sandino está casada con el camarógrafo David Elwell.

Hasta el momento, no se conoce que la actriz tenga planes de volver a Colombia, pero ha demostrado su éxito fuera del país.