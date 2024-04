Vanessa de la Torre sobre concierto de Karol G: cultura mafiosa y excesos vulgares

Karol G se lució en Bogotá y dio dos grandes shows en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Hasta el escenario deportivo llegaron varias celebridades y figuras públicas que disfrutaron de su presentación y una de ellas fue la reconocida periodista, Vanessa de la Torre, que dio a conocer su opinión sobre el concierto.

La Bichota llegó a la capital colombiana con su gira llamada:Mañana será bonito. Como era de esperar, el público bogotano la apoyó masivamente y ella no defraudó. Invitados, muchas luces, fuegos pirotécnicos y todos sus grandes éxitos enmarcaron lo que fue una de sus presentaciones más especiales.

Vanessa de la Torre en muchas ocasiones ha resaltado la carrera de Karol G y ha destacado su gran momento musical. Sin embargo, hubo varios elementos que a ella no le gustaron.

“La vulgaridad ligada a la música con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”

La periodista dio a conocer su opinión sobre el concierto de La Bichota en el informativo de Caracol Radio y allí mencionó muchas de las situaciones que presenció como la puesta en escena, algo que no la terminó de convencer por varias razones y que se deberían considerar teniendo en cuenta el enorme impacto que tiene la paisa en muchas niñas.

“Veía en el fondo, en la puesta en escena, en la ropa, no de ella, porque la mujer es una locura; la mujer se viste como los dioses: disfrazada, cuasiempelota, sale llena de brillantes y se ve muy bien porque además está divina, pero la puesta en escena, los bailarines, muchos de los asistentes… una cosa ahí que me pareció como de cultura mafiosa. Me pareció jartísimo”, aseguró.

La periodista aclaró que se percató de esto, no en los atuendos que utilizó Karol G, sino en algunos de los bailarines que la acompañaron a lo largo de su show. Incluso mencionó que le parecía como “de cultura mafiosa. También mencionó que no le gusta la vulgaridad, por lo que los excesos de elementos sexuales en un estadio en el que hay tantos niños, no la terminaron de convencer.

“El erotismo es una delicia, por su puesto, pero cuando lo es tan explícito, cuando hay que mostrar las tetas, y cuando toca gritar ‘culo’ y ‘chimba’ y ‘marica’ veinte veces, pues ya a uno después de la 15 le parece que para qué. (...) De golpe, yo le hubiera quitado un poquito todo ese componente excesivo que, en mi opinión, termina siendo ordinario y que termina volviéndola a ella ordinaria”, aseveró.

Por último, comparó el concierto de la gira del Mañana será bonito con otros que ha realizado y este le pareció “especialmente fuerte” y señaló que “el de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”.