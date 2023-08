Bad Bunny y Kendall Jenner dejaron en evidencia cómo es realmente su relación

Muchos dicen que la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner es con el foco de suplir el marketing y los titulares de los medios, mientras que otros creen que sí es una unión real.

Aunque para muchos haya sido una gran sorpresa, que esta pareja se diera en medio de todo el bum que tiene ahora mismo el puertorriqueño, los medios han sido muy audaces para captarlos juntos.

¿Quién es la novia de Bad Bunny actualmente?

Cada entrevista o hecho nuevo que se conoce de Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny es noticia, pues en este momento, son una de las parejas más famosas y sexys de la industria.

A través de redes sociales se conoció un video de la pareja, en el que se reflejó perfectamente cómo es su relación y cómo se llevan realmente.

Este fin de semana, ambos acudieron al concierto de Drake en el que se vieron muy contentos disfrutando del show del rapero.

Sobre este evento, se conoció un video en el Kia Forum en Inglewood, California, en el que ambos están hablando, abrazándose e incluso mostrándose muy coquetos el uno con el otro, dejando entrever que a relación va viento en popa y se han entendido muy bien.

Un testigo le dijo al medio Page Six que la pareja estaba “besándose mientras Kim (Kardashian) estaba justo al lado de ellos”.

Asimismo, se pudo ver que en un momento Kendall Jenner da un mal paso y se cae, por lo que él simplemente la ayuda a reponerse y la acompaña en su ataque de risa.

En otro momento, la modelo, de 27 años, fue captada sosteniendo la cara del reguetonero, de 29, mientras le hablaba al oído y él sonreía, lo que terminó siendo un momento muy íntimo, pues se alcanza a ver que terminó en un beso.

Ante las dudas de algunos usuarios de las redes, de que esta relación sea simplemente por generar titulares, este momento dejó en evidencia que los dos se llevan realmente bien y que por el contrario, sí hay gusto e incluso un cariño que ha ido aumentando con el tiempo.

¿Kendall se negaría a ser madre?

Ahora, otro punto inesperado es noticia, pues en la prensa internacional se está hablando de la respuesta que la modelo le habría dado al intérprete de ‘Después de la playa’ sobre formar una familia.

En una entrevista con The Wall Street Journal habló de su vida sentimental y de cómo está su relación actual con el puertorriqueño.

Jenner aceptó que quiere ser madre, pero señaló que todavía no siente que sea el momento. Igualmente, la empresaria negó estar esperando un primer hijo con Bad Bunny, pero reconoció que quiere ser mamá y que se siente “emocionada por ese momento de mi vida”.

Ante ello, el medio también aprovechó para preguntarle si en algún momento quería tener hijos o definitivamente no quería ser madre, a lo que la modelo dijo “solo sé que por ahora no es”, asegurando que de momento no está en sus planes.