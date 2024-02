‘La casa de los famosos’: Martha Isabel Bolaños destapó su rol en la convivencia

‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar por algunos errores que han salido al aire y que los televidentes no han perdonado.

Sin embargo, esta vez el tema de conversación no tiene que ver con las presentadoras o la producción, sino con una de las participantes, Martha Isabel Bolaños.

¿Qué dijo Martha Isabel sobre ‘La casa de los famosos’?

La actriz que hace parte de uno de los programas más esperados de los colombianos: La casa de los famosos, dio unas declaraciones sobre su papel en el programa que sorprendieron.

Los 22 famosos que están compitiendo entre ellos, para llevarse la millonaria cifra de $400.000.000 millones de pesos, ya están pensando en estrategias, y sin duda, una de las más destacadas es Martha Isabel Bolaños.

Con su llegada a la ‘Casa de los famosos’, se conoció una reciente entrevista que le hicieron a la actriz caleña, en la que destapó una ‘jugada’ que tendrá dentro de la casa.

“Yo siento que no voy a ser la peleonera de la casa. Lo que pasa es que en la oportunidad anterior eran otras circunstancias, era otro ambiente, esto es distinto, tengo más herramientas para convivir”, destacó la actriz.

Así como le han dejado críticas, en redes también le llueve halagos, pues varias personas aseguran que ella será una gran ficha para el rating del programa, ya que no cuenta con muchas personalidades muy reconocidas.

“Esto va a estar bueno una caleña directa y sin tapujos”. “Diossss si en MasterChef no se quedaba callada aquí arde troya”. “Que bueno. Me encanta Marta siempre será mi favorita en cualquier reality, no veo la hora que empiece 👏👏👏”, son algunos de los comentarios.

Cabe destacar que, el arranque del programa no estuvo tan bien, pues hubo varias fallas que salieron al aire y que por supuesto los televidentes no dejaron pasar.

Durante el capítulo se escuchaban las ordenes de los coordinadores y camarógrafos, Carla Giraldo, no tenía sonido y otras trabas más que hicieron que incluso, los mismos participantes se sintieran perdidos.

Aunque a Cristina Hurtado se le notó su proceso del paso por varios programas, a la actriz se le vio la improvisación y algunos errores que supo resolver en el segundo capítulo.

Si bien el programa ha dado de qué hablar y generó una ola de memes, algunos televidentes aceptaron estarlo viendo por ciertos famosos o influencers como Karen Sevillano y ‘La Segura’, pues le han aportado mucho humor a la casa.