La Casa de los Famosos tuvo su primer eliminado, Naren Daryanani y otras polémicas

‘La casa de los famosos‘ estrenó su primer eliminado, que no fue salvado por el público y al final fue Naren Daryanani.

Si bien cuando se conoció que él era el primero de salir de la casa, algunos estaban esperando que fuera Martha Isabe, quien también estaba nominada.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos’?

Los participantes del reality, en días anteriores, tuvieron que realizar unos juicios sobre los famosos que estaban nominados para salir.

A cada uno de los nominados los pusieron en el estrado, mientras que sus compañeros los defendían y otros argumentaban por qué querían que algunos salieran.

La que recibió más críticas fue la actriz Martha Isabel Bolaños, quien respondió a las críticas y aseguró que ella se ha mostrado tal cual es, por lo que no se vio tan afectada por muchos señalamientos.

“Me estoy mostrando como soy, porque yo soy actriz, podría estar en modo Pupuchurra todo el tiempo. Me estoy mostrando como soy y me voy a atener a las consecuencias cuando salga de aquí porque es mi proceso pero entonces no me siento morronga”, afirmó con seguridad.

Teniendo en cuenta ello, el ambiente en la casa estaba a favor de que la actriz de ‘Betty la fea‘ fuera la eliminada; sin embargo, ella resulto siendo la segunda salvada por e público.

A pesar de haber salido del reality, el eliminado Naren Daryanani tuvo una responsabilidad grande y fue señalar al primer sentenciado de la semana.

Luego de una rápida despedida, el actor solo tuvo un minuto para salir de la casa, y a su paso, se cruzó con la presentadora Carla Giraldo quien fue la encargada de preguntarle quién sería el primer famoso en estar en riesgo de salir.

Cuando Carla le preguntó a quién elegía, señaló a Melfi, quien había estado salvado la primera semana.

Una vez se conoció la sentencia, sus compañeras del team Infierno y Karen Sevillano, del team Cielo, se dirigieron a una de las cámaras para pedir por la permanencia del artista extranjero, pues todos en la casa se han logrado entender muy bien con él.