La confesión de Karol G sobre el amor: “La vida me acaba de traer a alguien”

Karol G decidió pasar su tusa por Anuel cantando, dando conciertos e identificado a cada una de sus seguidoras con sus letras.

Karol G y Anuel, quienes finalizaron su relación a mediados de abril de 2021, lograron que todos sus fanáticos adoraran verlos juntos, incluso en conciertos. Pero después de confirmarse su ruptura e incluso el matrimonio del cantante, aún hay esperanza para algunos fans de que regresen.

La tusa de Karol G fue una de las más cantadas y e incluso vistas, pues la artista no se guardó la desilusión que tuvo cuando su relación con el puertorriqueño terminó. Sin embargo, varios de sus seguidores aún les seguían comentando sobre su deseo de reconciliación.

Si bien el regreso con Anuel fue una falsa alarma y de hecho el intérprete será papá, la paisa recientemente habló de sus situación sentimental y de cómo se sentía ahora.

En entrevista con John Pareles para el New York Times, Karol aseguró que no pensaba que en algún momento se iba a enamorar intensamente ni volvería a creer en alguien, no obstante, ya todo cambió.

“Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie”, explicó la cantautora de 32 años.

Después agregó que “pero la vida acaba me acaba de traer alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo así, que he querido compartir momentos con alguien nuevamente”.

A pesar de que la artista no quiso hacer referencia quién sería esa persona que hoy por hoy la hace sonreír y sentirse bien con ella misma, sí confesó que tanto su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’ como esta nueva persona la tienen emocionada.

“Eso es lo nuevo que he aprendido con este álbum”, afirmó la intérprete de “Cairo”. Luego aseguró “que realmente iba a enloquecer con el amor y con todo. Y que al finalizar el álbum ahora lo estoy sintiendo nuevamente. Solía odiarlo pero ahora estoy amando de nuevo. Así que vamos a quedarnos abiertos a eso”.

Shakira y Karol G: El mensaje detrás del video de ‘TQG’

El video empieza con ellas en varias pantallas, incluso de un avión, siendo las protagonistas de una historia que es transmitida a todo el público y que poco a poco se va desarrollando con las colombianas en varios espacios diferentes.

Después, en otra parte del video aparecen las dos bailando rodeadas de fuego y ambas mostrando sus mejores pasos al ritmo de varias frases de la canción.

Hacia el final de la canción, vuelven a aparecer ambas en otro ambiente para cerrar con la icónica escena de la película The Truman Show, una cinta de 1998 que se centra en mostrar la mentira en la que estaba viviendo su personaje desde que nació.

Al final, cuando Truman se da cuenta que todo es mentira y busca salir de ello, llega a la puerta del set para por fin abrirla, cruzarla y encontrar su libertad.

Ese es justamente el mensaje al que Shakira y Karol G hicieron referencia con su video, pues al final, las dos salen en la misma pared en la que Truman se despide de su público y se da cuenta que ahora es realmente libre, pues todo lo que había vivido era una mentira.