La historia detrás del “no” a Karol G en el ‘Factor X’: jurado lo cuenta todo

Karol G es una cantante y compositora colombiana que se ha convertido en una de las voces más importantes del empoderamiento femenino en el mundo de la música urbana. Con canciones como Tusa y Bichota, la artista ha inspirado a millones de mujeres a ser ellas mismas.

Por lo anterior, en los últimos años la paisa se ha consolidado como una de las artistas más exitosas del momento. Sus temas han sido número uno en las listas de éxitos de todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos un Grammy Latino y un Billboard Latin Music Award.

Por lo anterior, la historia de la llegada de la antioqueña a la música siempre es de interés para sus fanáticos alrededor del mundo y, como muchos saben, fue rechazada en el concurso musical Factor X. ¿Por qué? Acá te contamos que dijo uno de los jurados.

Karol G en el ‘Factor X’

En 2006, una jovencita de 14 años llamada Carolina Giraldo Navarro, más conocida hoy como Karol G, se presentó al reality show Factor Xs de RCN con la ilusión de hacer realidad uno de sus sueños: convertirse en una artista reconocida en su país.

La joven audicionó frente al jurado para ese momento conformado por José Gaviria, Juan Carlos Coronel y Marbelle. A pesar de su talento no logró llegar a las rondas finales para obtener un cupo en las galas en vivo.

Esto generó curiosidad entre sus fanáticos, quienes querían saber por qué la artista no había logrado avanzar en el concurso y, de hecho, en una entrevista con el programa Yo José Gabriel, la cantante habló sobre su experiencia en el programa.

“Yo me acuerdo que mi papá empezó a ver los comerciales y me decía que fuera a presentarme. Él hizo la fila y firmó todos los documentos, y yo me presenté y pasé, entonces fue lo máximo. Me tocó con Marbelle. No llegué a las galas, pero fue mi primera aparición en televisión y me gustó, me encantó”, contó.

Recientemente, la ‘reina de la tecnocarrillera’ habló en detalle sobre el tema y de lo que pasó en aquel entonces. En una entrevista con Bésame, Marbelle le contó a Marcelo Cezán que sucedió en realidad con la artista de música urbana.

“Nosotros teníamos un límite de cupos para traer niños a Bogotá. Entonces había más audiciones de las que de verdad esperábamos. Digamos, 5.000 niños, pero nos podemos traer 60. A veces habíamos dado tantos ‘sí’ y éramos conscientes que, sin importar el talento que viniera de ahí para atrás, teníamos que venir con una racha de ‘no’”, expresó.

“Hay muchas cosas que pasan detrás de un programa que la gente no alcanza ni a conocer ni a dimensionar. No fue un ‘no’ a Karol G. Nunca dimensionamos la cantidad de gente que se iba a presentar. Y en el primer Factor X de niños audicionaron muchos”, añadió.