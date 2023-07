“La mujeres facturan”, estas son las tres empresas de Shakira en Barcelona

Según el periódico El Español la razón por la que Shakira ha vuelto a la Ciudad Condal ha sido por las empresas que administra en Barcelona y de paso cumple el acuerdo con su expareja sobre la custodia de sus hijos, Milan (10) y Sasha (8) para que visiten a su padre Gerard Piqué.

La cantante colombiana Shakira figura como representante en sus tres empresas que fueron constituidas entre 2012, 2017 y 2018, cada una dedicadas en medida a la creación artística y gestión de conciertos.

¿Cuántas empresas tiene Shakira en Barcelona?

De acuerdo a la información de el periódico El Español, la cantante posee tres empresas ubicadas en Barcelona.

Fire Rabbit SL Global Golden Tour Sl She Wolf Investment S.L

¿Qué hacen las empresas de Shakira?

1. Fire Rabbit SL

Fire Rabbit SL está dedicada a la “tenencia, gestión, administración, adquisición, suscripción, asunción, desembolso, transmisión, enajenación, aportación o gravamen de valores o activos mobiliario incluyendo acciones, participaciones sociales, cuotas de participación en sociedades, fondos o comunidades de bienes”.

Es una empresa de Sociedad Limitada, constituida el 21 de Mayo de 2012 y el capital para la constitución fue de 3.000 euros. La compañía se constituyó un año después de que Shakira comenzara su relación con Gerard Piqué, y cuenta con un activo de 6,7 millones de euros.

2. Global Golden Tour Sl

Se trata de una Organización de giras artísticas que se desempeña en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento... asimismo como gestión y administración de títulos valores representativos y otras entidades, residentes o no residentes en España. Sociedad ubicada en la Calle Jordi De Deu, cuyo código postal es 08950. Creada el 31 de octubre de 2017.

Global Golden Tour S.L. es la única empresa que la colombiana tiene registrada en España. En ella, figura como única accionista y su abogado, Ezequiel Amaranto Camerini, y Joan Daura Cros, como administradores solidarios.

3. She Wolf Investment S.L

El objeto de She Wolf Investment es administrar las actividades del holding de la cantante. Fue constituida en 2018, con un activo de 93.000 euros. En ella, la cantante tiene el tratamiento de administradora solidaria. En esta compañía no solo gestiona los ingresos de sus espectáculos, sino también la administración de títulos de sociedades y otras entidades, residentes o no en España, así lo describe el diario La Información.

Desde el pasado abril, la artista reside con sus hijos (Miln y Sasha) en Miami, ciudad en la que vivió antes de su relación con Gerard Piqué. La mudanza tuvo lugar 10 meses después de que anunciara públicamente su ruptura a través de un comunicado conjunto.